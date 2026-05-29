Nice se maintient, l’OL a un vrai coup de coeur

Bousculé au match aller (0-0), Nice a fait respecter la hiérarchie ce vendredi face à l’ASSE en l’emportant 4-1. Le jeune Kail Boudache, annoncé très proche de l’OL au mercato, a marqué.

Annoncé très proche de l’Olympique Lyonnais dans l’optique du mercato estival, Kail Boudache disputait sans doute son dernier match avec l’OGC Nice ce vendredi soir face à l’AS Saint-Etienne en barrage retour. Mission accomplie pour le jeune ailier de 19 ans . Lancé à la mi-temps pour suppléer Mohamed Ali Cho blessé, le natif d’Alès a brillé. D’abord en se procurant une grosse occasion stoppée par Gautier Larsonneur, puis en marquant le but du 3-1 ayant permis aux Niçois de respirer un grand coup et de prendre conscience que le maintien était acquis.

45 minutes de très bonne facture, que les Lyonnais ont regardé avec gourmandise. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL étaient justement ravis de voir que le club rhodanien allait récupérer un tel talent brut à l’intersaison.

« Pas de derby à cause de toi Boudache mais ton entrée a tout changé vraiment on va kiffé ça à gauche saison pro », « J’ai beaucoup aimé Boudache. Il va être très bien à Lyon », « Il sauve son club formateur. Il s’apprête à rejoindre Lyon. Il empêche Saint-Étienne de monter. Kail Boudache a eu 10/10 ce soir », « Et bien, je suis bien content de voir ce petit Kail Boudache dans mon club la saison prochaine ! » ou encore « Je suis heureux notre futur joueur Boudache qui marque contre saint Étienne il sera bien accueilli » peut-on lire sur X.

De nombreuses réactions qui témoignent de l’impatience des supporters lyonnais à l’idée d’accueillir un jeune attaquant au potentiel certain. Pour rappel, les Gones ont convaincu l’ailier de 19 ans de signer son premier contrat professionnel à l’OL plutôt que dans son club formateur de l’OGC Nice.