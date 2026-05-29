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Nice se maintient, l’OL a un vrai coup de coeur

OL29 mai , 22:55
parCorentin Facy
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Bousculé au match aller (0-0), Nice a fait respecter la hiérarchie ce vendredi face à l’ASSE en l’emportant 4-1. Le jeune Kail Boudache, annoncé très proche de l’OL au mercato, a marqué.
Annoncé très proche de l’Olympique Lyonnais dans l’optique du mercato estival, Kail Boudache disputait sans doute son dernier match avec l’OGC Nice ce vendredi soir face à l’AS Saint-Etienne en barrage retour. Mission accomplie pour le jeune ailier de 19 ans. Lancé à la mi-temps pour suppléer Mohamed Ali Cho blessé, le natif d’Alès a brillé. D’abord en se procurant une grosse occasion stoppée par Gautier Larsonneur, puis en marquant le but du 3-1 ayant permis aux Niçois de respirer un grand coup et de prendre conscience que le maintien était acquis.
45 minutes de très bonne facture, que les Lyonnais ont regardé avec gourmandise. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL étaient justement ravis de voir que le club rhodanien allait récupérer un tel talent brut à l’intersaison.
« Pas de derby à cause de toi Boudache mais ton entrée a tout changé vraiment on va kiffé ça à gauche saison pro », « J’ai beaucoup aimé Boudache. Il va être très bien à Lyon », « Il sauve son club formateur. Il s’apprête à rejoindre Lyon. Il empêche Saint-Étienne de monter. Kail Boudache a eu 10/10 ce soir », « Et bien, je suis bien content de voir ce petit Kail Boudache dans mon club la saison prochaine ! » ou encore « Je suis heureux notre futur joueur Boudache qui marque contre saint Étienne il sera bien accueilli » peut-on lire sur X.

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De nombreuses réactions qui témoignent de l’impatience des supporters lyonnais à l’idée d’accueillir un jeune attaquant au potentiel certain. Pour rappel, les Gones ont convaincu l’ailier de 19 ans de signer son premier contrat professionnel à l’OL plutôt que dans son club formateur de l’OGC Nice.
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Derniers commentaires

L'OM piégé, Greenwood bradé à moins de 50 ME

T’as pas encore compris que sa cote de popularité est à la limite de la ligne rouge? Donc t’es 80M personne ne les mettra et quand je disais qu’à 50M Max il partira je suis vraiment pas loin d’avoir eu raison 😉

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Joueur que j'aimais beaucoup avant, un talent énorme mais trop faible mentalement et trop fantasque. Un départ est la meilleure chose pour les deux parties

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C’est ta vie de parler comme un pauvre gueux

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Comme d'hab !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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