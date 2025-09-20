ICONSPORT_271163_0347

« L’OL sur le podium, j’ai des doutes » : ça balance sur Canal+

OL20 sept. , 8:00
parClaude Dautel
L'Olympique Lyonnais a signé une quatrième victoire en cinq matchs cette saison, et l'OL peut regarder sereinement le OM-PSG de dimanche soir. Mais pour Bertrand Latour, il ne faut pas s'emballer. 
Une semaine après la déconvenue vécue à Rennes dans les conditions que l'on sait, l'équipe de Paulo Fonseca a rectifié le tir contre Angers, même si Lyon a souffert face à une formation qui avait également posé des problèmes au PSG. C'est une évidence, tout n'a pas été parfait pour l'Olympique Lyonnais, mais au classement, l'OL a rejoint le Paris Saint-Germain qui se déplace à Marseille dimanche. Sur le papier tout va donc bien pour le club de Michele Kang, après cinq journées de Ligue 1 et à quelques jours du premier match d'Europa League, jeudi prochain à Utrecht. Dans le Late Football Club, sur Canal+, Bertrand Latour a tout de même à croire au miracle pour l'OL.

L'OL aura du mal à tenir la distance en Ligue 1

S'exprimant dans la foulée de la victoire lyonnaise face au SCO, le journaliste vedette de Canal+ a relativisé les performances actuelles de l'Olympique Lyonnais. « Hormis l’aspect comptable, on ne peut pas dire que les Lyonnais doivent s’emballer après cette victoire. Mais, l’essentiel est fait et Lyon confirme son excellent début de saison, ce qui est une surprise. Battre Angers, on savait que c’était dans leurs cordes, mais avoir autant de points, c'est tout de même une très bonne surprise. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour le football français, dans la mesure où l’OL doit être une locomotive. Je ne pense pas que Lyon sera sur le podium en fin de saison, il faut cependant être réaliste, c'est une bonne surprise. Mais j’ai des doutes quand même », a reconnu Bertrand Latour, qui craint que le club rhodanien paie au prix fort son manque de profondeur de banc. 

Lire aussi

OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le chocOL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc
OL : Rennes écrit à Michele Kang pour se défendreOL : Rennes écrit à Michele Kang pour se défendre
Articles Recommandés
ICONSPORT_271029_0431
Mercato

Le Barça menace le PSG pour cet international français

ICONSPORT_271163_0158
OL

OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché

ICONSPORT_270818_0005
ASSE

L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur

ICONSPORT_271025_0465
PSG

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Fil Info

11:00
Le Barça menace le PSG pour cet international français
10:30
OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché
10:00
L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur
9:30
Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie
9:00
Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour
8:40
OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille
8:20
Joao Neves et le PSG, une énorme surprise à venir
00:08
TV : OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ?
23:30
Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading