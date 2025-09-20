L'Olympique Lyonnais a signé une quatrième victoire en cinq matchs cette saison, et l'OL peut regarder sereinement le OM-PSG de dimanche soir. Mais pour Bertrand Latour, il ne faut pas s'emballer.

Une semaine après la déconvenue vécue à Rennes dans les conditions que l'on sait, l'équipe de Paulo Fonseca a rectifié le tir contre Angers, même si Lyon a souffert face à une formation qui avait également posé des problèmes au PSG. C'est une évidence, tout n'a pas été parfait pour l'Olympique Lyonnais, mais au classement, l'OL a rejoint le Paris Saint-Germain qui se déplace à Marseille dimanche. Sur le papier tout va donc bien pour le club de Michele Kang, après cinq journées de Ligue 1 et à quelques jours du premier match d'Europa League, jeudi prochain à Utrecht. Dans le Late Football Club, sur Canal+, Bertrand Latour a tout de même à croire au miracle pour l'OL.

L'OL aura du mal à tenir la distance en Ligue 1

S'exprimant dans la foulée de la victoire lyonnaise face au SCO, le journaliste vedette de Canal+ a relativisé les performances actuelles de l'Olympique Lyonnais. « Hormis l’aspect comptable, on ne peut pas dire que les Lyonnais doivent s’emballer après cette victoire. Mais, l’essentiel est fait et Lyon confirme son excellent début de saison, ce qui est une surprise. Battre Angers, on savait que c’était dans leurs cordes, mais avoir autant de points, c'est tout de même une très bonne surprise. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour le football français, dans la mesure où l’OL doit être une locomotive. Je ne pense pas que Lyon sera sur le podium en fin de saison, il faut cependant être réaliste, c'est une bonne surprise. Mais j’ai des doutes quand même », a reconnu Bertrand Latour, qui craint que le club rhodanien paie au prix fort son manque de profondeur de banc.