L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

5e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium

OL-Angers 1-0

But : Tessmann (65e)

Après son revers à Rennes, l'OL a vite retrouvé le chemin du succès face à Angers 1-0. Mais, le bloc bas angevin a fait souffrir l'attaque lyonnaise.

5 jours après son revers à Rennes et les nombreuses polémiques associées, l'Olympique Lyonnais était attendu au tournant contre Angers. Une équipe du bas de tableau mais accrocheuse, à l'image de sa courte défaite 1-0 face au PSG. Très solide derrière, le SCO contenait parfaitement l'attaque lyonnaise en première période. Les occasions n'étaient pas légion côté OL avec notamment un face à face à bout portant perdu par Maitland-Niles contre Koffi (6e).

Après la pause, l'OL intensifiait la pression et accélérait le jeu surtout. La faille était enfin trouvée sur corner. La tête de Satriano forçait Koffi à se détendre et Tessmann concluait au second poteau. L'OL était libéré et créait toujours plus de danger sur la cage angevine. Satriano se battait pour récupérer le ballon et trouvait le poteau (71e). Maitland-Niles effaçait lui un défenseur d'une belle feinte mais sa frappe était trop croisée (79e). Lyon ne se mettait pas à l'abri et tremblait jusqu'au bout puisque Greif devait sortir deux arrêts déterminants dans les arrêts de jeu.

Quatrième succès en cinq matchs pour l'OL mais encore beaucoup de travail pour Paulo Fonseca avant la Ligue Europa et un déplacement au LOSC dimanche prochain.