L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Ligue 119 sept. , 22:40
parMehdi Lunay
5e journée de Ligue 1 :
Groupama Stadium
OL-Angers 1-0
But : Tessmann (65e)
Après son revers à Rennes, l'OL a vite retrouvé le chemin du succès face à Angers 1-0. Mais, le bloc bas angevin a fait souffrir l'attaque lyonnaise.
5 jours après son revers à Rennes et les nombreuses polémiques associées, l'Olympique Lyonnais était attendu au tournant contre Angers. Une équipe du bas de tableau mais accrocheuse, à l'image de sa courte défaite 1-0 face au PSG. Très solide derrière, le SCO contenait parfaitement l'attaque lyonnaise en première période. Les occasions n'étaient pas légion côté OL avec notamment un face à face à bout portant perdu par Maitland-Niles contre Koffi (6e).
Après la pause, l'OL intensifiait la pression et accélérait le jeu surtout. La faille était enfin trouvée sur corner. La tête de Satriano forçait Koffi à se détendre et Tessmann concluait au second poteau. L'OL était libéré et créait toujours plus de danger sur la cage angevine. Satriano se battait pour récupérer le ballon et trouvait le poteau (71e). Maitland-Niles effaçait lui un défenseur d'une belle feinte mais sa frappe était trop croisée (79e). Lyon ne se mettait pas à l'abri et tremblait jusqu'au bout puisque Greif devait sortir deux arrêts déterminants dans les arrêts de jeu.
Quatrième succès en cinq matchs pour l'OL mais encore beaucoup de travail pour Paulo Fonseca avant la Ligue Europa et un déplacement au LOSC dimanche prochain.

Ligue 1

19 septembre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
Tessmann65'
1
0
Match terminé
Angers SCO
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
M. Fofana
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
90
ENTRE
L. Machine
Angers SCOAngers SCO
SORT
L. Rao-Lisoa
Angers SCOAngers SCO
Remplacement
90
ENTRE
R. Ghezzal
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
A. Karabec
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
82
ENTRE
P. Capelle
Angers SCOAngers SCO
SORT
Y. Belkdim
Angers SCOAngers SCO
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

