Arnaud Pouille a pris la défense de son entraîneur Habib Beye

OL : Rennes écrit à Michele Kang pour se défendre

OL19 sept. , 20:30
parMehdi Lunay
La tension n'est pas retombée cinq jours après Rennes-OL. Très critiqué par les Lyonnais pour ses célébrations, Habib Beye s'est défendu devant la presse. Son président a demandé par écrit des explications à ses homologues rhodaniens.
Si le Classique OM-PSG est très attendu des journalistes ce week-end, il n'est pas le match ayant créé le plus de tensions lors de la semaine écoulée. Dernier match de la 4e journée, Rennes-OL a offert un scénario étonnant avec plusieurs polémiques arbitrales. Le clan lyonnais n'a pas vraiment digéré sa première défaite, s'estimant lésé par Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart. Néanmoins, dimanche soir, la personne ciblée par le staff de Lyon s'appelait Habib Beye. Les célébrations de l'entraîneur rennais sur les trois buts de son équipe ont été jugées arrogantes et provocatrices par Jorge Maciel.

Rennes fustige les mensonges de l'OL

L'adjoint de Paulo Fonseca, qui le supplée pendant sa suspension, se plaignait du comportement d'Habib Beye. Il l'accusait de « fêter tous les buts devant le banc rhodanien » et même de le « menacer ». Des faits contestés par le coach breton mais aussi par son président Arnaud Pouille. Selon RMC Sport, ce dernier a écrit une lettre à Michele Kang et à Michael Gerlinger pour contester le comportement des Lyonnais accusés de propager des « mensonges » et pour défendre son entraîneur.
« Daniel Congré, le coordinateur sportif de l’OL, ainsi qu‘un membre du staff lyonnais se sont autorisés à appréhender notre coach durant la rencontre et à l'invectiver dans sa zone technique puis dans le tunnel. [...] Habib Beye a naturellement exprimé ses émotions aux côtés de son staff et avec notre public après les buts de notre équipe. En revanche, au regard des plans de caméra que nous vous invitons à consulter, il n'y a pas eu de comportement déplacé à l'égard du staff lyonnais. Ces propos tendent à dégrader la réputation de notre entraîneur principal et plus globalement de notre club. Nous estimons que toute cette théâtralisation n'aide ni les entraîneurs, ni nos joueurs, ni le corps arbitral et nuisent à l'image du football français dans son ensemble », a écrit Arnaud Pouille dans sa lettre.
L'homme fort du Stade Rennais a aussi envoyé une lettre à la Direction Technique de l'Arbitrage pour se plaindre de son avis après le match, lequel avait remis en cause la décision de ne pas exclure Anthony Rouault tout en ne disant rien sur une possible faute de Niakhaté sur Embolo dans la surface. Des lettres suffisantes pour calmer les esprits des Rennais et des Lyonnais ?
Loading