L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

OL22 déc. , 8:00
parGuillaume Conte
L'OL a tiré le premier et a trouvé un terrain d'entente pour faire venir Himad Abdelli. L'OM constate les dégâts et ses fidèles supporters ne comprennent pas l'inaction de leurs dirigeants.
A peine parti rejoindre le Maroc pour y disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Himad Abdelli voit son avenir sportif prendre une autre dimension. Le fait d’être mis en avant avec l’Algérie ne va peut-être pas aider le projet lyonnais. Mais l’OL a surpris tout le monde en agissant très vite pour convaincre le milieu de terrain de signer en janvier, soit six mois avant la fin de son contrat. Il va falloir aller chercher l’accord avec son club actuel, le SCO Angers, mais les dirigeants rhodaniens sont persuadés de pouvoir frapper vite et fort, comme ils ont pu le faire avec Endrick.

L'OL a surpris tout le monde avec Abdelli

De quoi surprendre tous ceux qui pensaient sagement attendre la fin de la saison pour draguer Abdelli, très en vue ces dernières semaines avec la formation d’Anjou. Si l’OL parvient à ses fins, alors ce sera très certainement difficile à digérer pour les supporters de l’OM. Ces derniers se sont emballés sur les réseaux sociaux, reprochant à Mehdi Benatia son inaction si l’Algérien devait bien signer à Lyon pour un million d’euros. Une somme modique pour un joueur de ce talent.
« Il est bien meilleur que Vermeeren, O’Riley et Gomes », « Franchement, je serais dégoûté s’il va là-bas », « faut se réveiller là, il peut pas nous passer sous le nez alors que Brighton demande 25 ME pour O’Riley », « Benatia, c’est faute professionnel si tu le laisses à Lyon », « C’est le joueur qu’il faut à l’OM », « si on se fait doubler par Lyon sur un joueur comme ça, je vais rager », ont prévenu les fans phocéens, pour qui l’occasion est trop belle pour laisser l’OL l’emporter dans ce dossier. 
Le mercato n’a pas encore commencé, mais la volonté lyonnaise de taper vite et fort a pris ses éventuels concurrents de court. Et il reste à savoir si l’OM, qui cherche clairement un numéro 10 comme l’a martelé Roberto De Zerbi, va réellement passer à l’action pour le Fennec, disponible à un prix très réduit cet hiver.

Derniers commentaires

CdF : Le derby PSG-PFC en choc... Le tirage au sort complet des 16es de finale

Dommage de les rencontrer si tôt

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

peut être mais il y a déjà des L1 et L2 éliminées

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Visiblement tu es un inculte.Cette rencontre a juste changé de nom

PSG : Gonçalo Ramos prolonge avec Paris

le meilleur buteur du PSG malgré tout.Il est tres efficace lorsqu'il entre mais en difficulté s'il est titulaire.Joueur utile dans la rotation

PSG : Daniel Riolo brutalise encore Luis Enrique

Riolo un journaliste, non un parasite totalement inutile .Un type qui n'apporte strictement rien dans l'info.Allez dégage

