L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

L'OL a tiré le premier et a trouvé un terrain d'entente pour faire venir Himad Abdelli. L'OM constate les dégâts et ses fidèles supporters ne comprennent pas l'inaction de leurs dirigeants.

A peine parti rejoindre le Maroc pour y disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Himad Abdelli voit son avenir sportif prendre une autre dimension. Le fait d’être mis en avant avec l’Algérie ne va peut-être pas aider le projet lyonnais. Mais l’OL a surpris tout le monde en agissant très vite pour convaincre le milieu de terrain de signer en janvier, soit six mois avant la fin de son contrat. Il va falloir aller chercher l’accord avec son club actuel, le SCO Angers, mais les dirigeants rhodaniens sont persuadés de pouvoir frapper vite et fort, comme ils ont pu le faire avec Endrick.

L'OL a surpris tout le monde avec Abdelli

De quoi surprendre tous ceux qui pensaient sagement attendre la fin de la saison pour draguer Abdelli, très en vue ces dernières semaines avec la formation d’Anjou. Si l’OL parvient à ses fins, alors ce sera très certainement difficile à digérer pour les supporters de l’OM. Ces derniers se sont emballés sur les réseaux sociaux, reprochant à Mehdi Benatia son inaction si l’Algérien devait bien signer à Lyon pour un million d’euros. Une somme modique pour un joueur de ce talent.

« Il est bien meilleur que Vermeeren, O’Riley et Gomes », « Franchement, je serais dégoûté s’il va là-bas », « faut se réveiller là, il peut pas nous passer sous le nez alors que Brighton demande 25 ME pour O’Riley », « Benatia, c’est faute professionnel si tu le laisses à Lyon », « C’est le joueur qu’il faut à l’OM », « si on se fait doubler par Lyon sur un joueur comme ça, je vais rager », ont prévenu les fans phocéens, pour qui l’occasion est trop belle pour laisser l’OL l’emporter dans ce dossier.