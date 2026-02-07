ICONSPORT_311407_0033

Fem : Le PSG colle une correction au Paris FC

PSG07 févr. , 23:05
parClaude Dautel
0
Dans le derby parisien du championnat de Première Ligue, le PSG, pourtant moins bien classé que son adversaire, s'est facilement imposé 3 à 0 en déplacement face au Paris FC. Un résultat qui permet au Paris SG de remonter à la cinquième place du classement avec un point de retard sur son adversaire du soir.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0097
OL

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

ICONSPORT_309979_0270
Rennes

Rennes : Samba écarté, ce fidèle soldat valide

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Fil Info

07 févr. , 23:37
OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique
07 févr. , 23:30
Rennes : Samba écarté, ce fidèle soldat valide
07 févr. , 23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée
07 févr. , 23:04
L1 : L'OL arrache la 3e place dans la douleur
07 févr. , 22:33
OL : Endrick expulsé contre Nantes
07 févr. , 21:56
L2 : L'ASSE version Montanier débute par une victoire
07 févr. , 21:40
Le PSG et l’OM se font des bisous avant le Classique
07 févr. , 21:20
Booba avant PSG-OM, c'est confirmé

Derniers commentaires

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Pauvre chouchou il déjà fatigué avec le salaire qui touche

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Mbappé c'est une fusée et endrick c'est une 2 cheveux a côté

OL : Endrick expulsé contre Nantes

S'il met un rouge direct à Endrick, il doit aussi en mettre un à Ali Yousuf juste après car sa faute est pire. Cet arbitre est peut-être le pire de la L1. Espérons que la commission va être clémente

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Déjà c’est Abline qui fait faute à la 1ere minute rien à voir

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Mbappé il va beaucoup plus vite que endrick y a pas photo , je dit pas des sottises, Mbappé est plus grand est plus fin c'est logique qui va beaucoup plus vite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading