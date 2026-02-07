ICONSPORT_283183_0204
Luis Enrique

Le PSG et l'OM se font des bisous avant le Classique

PSG07 févr. , 21:40
parEric Bethsy
0
Avant de s’affronter dimanche soir au Parc des Princes, Luis Enrique et Roberto De Zerbi partagent le même sentiment. Les entraîneurs du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille ne comprennent pas les analyses des médias.
Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se sont trouvés un point commun : leurs entraîneurs respectifs se plaignent du traitement infligé par les médias français. C’est d’abord Roberto De Zerbi qui a récemment poussé un coup de gueule. En conférence de presse, le coach marseillais a dénoncé un acharnement des journalistes à cause de sa nationalité.
L’Italien estime que ses détracteurs auraient été moins sévères s’il avait été Français. Difficile de dire si Luis Enrique partage sa théorie sur le passeport. En tout cas, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne comprend pas non plus les analyses de la presse. L’Espagnol s’est donc montré solidaire au moment de commenter les critiques sur son homologue phocéen.
« Si je trouve que les journalistes sont durs avec Roberto De Zerbi ? Non, a d’abord répondu l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Simplement, je cherche à faire le contraire de ce que font les journalistes. C'est facile : tu critiques De Zerbi, je le défends. Tu critiques un entraîneur, je le défends. C'est normal. Mais tous les entraîneurs, De Zerbi, moi et tous les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, nous savons que si on gagne, nous sommes incroyables, mais si on perd, nous sommes catastrophiques. »

Luis Enrique et les journalistes

La réponse de Luis Enrique n’est pas vraiment une surprise. Depuis de nombreuses années, que ce soit en France ou en Espagne, le coach passé par le FC Barcelone n’a jamais été un grand fan des journalistes. Tout le monde se souvient par exemple du fameux « vous ne comprendriez pas » lancé à Margot Dumont en 2024. Depuis, l’entraîneur champion d’Europe n’a pas changé d’avis.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

