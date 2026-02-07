ICONSPORT_311320_0088

L1 : L'OL arrache la 3e place dans la douleur

Ligue 107 févr. , 23:04
parMehdi Lunay
35
21e journée de Ligue 1
Stade de la Beaujoire
Nantes-OL 0-1
Buts : Sulc (25e) pour l’OL
Exclusion : Endrick (61e) pour l’OL
Bousculé par Nantes et même réduit à 10 avec l'exclusion d'Endrick, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 1-0 à la Beaujoire. Un succès précieux pour prendre place sur le podium.
Victorieux de ses 11 derniers matchs, Lyon visait la passe de 12 chez une équipe nantaise en grande difficulté. Le début de match n'était pas évident pour l'OL. Nantes était entreprenant, trouvant même le poteau par Kaba (8e). Tout doucement, les Lyonnais prenaient le contrôle du match et multipliaient les tentatives via Endrick ou Moreira. Le but attendu arrivait sur un corner. L'ailier portugais frappait et Sulc déviait subtilement pour tromper Lopes. Néanmoins, cela n'assommait pas les Canaris.
El Arabi entrait à la pause et faisait suer les supporters rhodaniens. Il frappait le poteau de Greif de la tête (51e). Les affaires des Gones ne s'arrangeaient pas avec le carton rouge direct récolté par Endrick pour une semelle sur Tabibou. Nantes faisait le siège du but de l'OL en fin de match avec un nouveau poteau touché mais devait s'incliner 0-1. Ce succès offre la 3e place à Lyon (42 points) avant le classique. Nantes ne décolle toujours pas et reste 16e (14 points).

Ligue 1

07 février 2026 à 21:05
Nantes
0
1
Match terminé
Olympique Lyonnais
Šulc25'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
K. Merah
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
88
ENTRE
B. Guirassy
NantesNantes
SORT
M. Kaba
NantesNantes
Remplacement
86
ENTRE
H. Hateboer
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
82
M. Abline
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
35
Derniers commentaires

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Pauvre chouchou il déjà fatigué avec le salaire qui touche

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Mbappé c'est une fusée et endrick c'est une 2 cheveux a côté

OL : Endrick expulsé contre Nantes

S'il met un rouge direct à Endrick, il doit aussi en mettre un à Ali Yousuf juste après car sa faute est pire. Cet arbitre est peut-être le pire de la L1. Espérons que la commission va être clémente

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Déjà c’est Abline qui fait faute à la 1ere minute rien à voir

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Mbappé il va beaucoup plus vite que endrick y a pas photo , je dit pas des sottises, Mbappé est plus grand est plus fin c'est logique qui va beaucoup plus vite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

