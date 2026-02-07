ICONSPORT_309979_0270
Valentin Rongier

Rennes : Samba écarté, ce fidèle soldat valide

Rennes07 févr. , 23:30
parMehdi Lunay
0
En crise, le Stade Rennais ne s'est pas relevé à Lens avec une nouvelle défaite au compteur. L'avant-match a été marqué par l'éviction du gardien Brice Samba. La décision polémique d'Habib Beye n'a pas choqué Valentin Rongier.
Malgré une sixième place très correcte en Ligue 1, l'heure est à la déprime pour Rennes. Le club breton a enchaîné une quatrième défaite de rang toutes compétitions confondues à Lens samedi. Ce revers ne va pas apaiser Habib Beye, très tendu au cours de la semaine. L'entraîneur rennais a connu plusieurs altercations avec ses joueurs au cours des derniers jours. La plus importante l'a opposé à son gardien Brice Samba. L'ancien lensois n'était donc pas du voyage à Bollaert, le jeune Mathys Silistrie a pris sa place.
C'est lui notre boss
- Valentin Rongier
Une décision loin d'être anodine. Samba est un cadre du vestiaire, ayant l'un des plus gros salaires et surtout l'un des plus forts caractères de l'équipe rennaise. Le conflit entre Habib Beye et lui a de quoi gêner ses coéquipiers. Pourtant, Valentin Rongier n'a pas boudé les questions des journalistes sur cette affaire après la rencontre de Lens. Le milieu rennais a jugé que la décision de son entraîneur ne pouvait pas être contestée.
« Notre rôle c’est joueurs. Nous ça ne nous regarde pas. On a un job c’est de jouer sur le terrain, d’être performant, de faire ce que le coach nous demande et de rester ensemble. […] Pour ma part, c’est le coach qui a pris cette décision. C’est lui notre boss donc voilà on n’a pas à remettre en cause ça. J’insiste bien sur le fait qu’on est tous ensemble, personne ne se divise dans le vestiaire », a t-il indiqué en zone mixte dans des propos repris par la radio Ici Armorique notamment. Reste à voir si Rongier sera longtemps fidèle à son entraîneur en cas de nouvelles contre-performances à venir pour Rennes.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_311320_0097
OL

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

ICONSPORT_311407_0033
PSG

Fem : Le PSG colle une correction au Paris FC

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Fil Info

07 févr. , 23:37
OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique
07 févr. , 23:05
Fem : Le PSG colle une correction au Paris FC
07 févr. , 23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée
07 févr. , 23:04
L1 : L'OL arrache la 3e place dans la douleur
07 févr. , 22:33
OL : Endrick expulsé contre Nantes
07 févr. , 21:56
L2 : L'ASSE version Montanier débute par une victoire
07 févr. , 21:40
Le PSG et l’OM se font des bisous avant le Classique
07 févr. , 21:20
Booba avant PSG-OM, c'est confirmé

Derniers commentaires

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Pauvre chouchou il déjà fatigué avec le salaire qui touche

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Mbappé c'est une fusée et endrick c'est une 2 cheveux a côté

OL : Endrick expulsé contre Nantes

S'il met un rouge direct à Endrick, il doit aussi en mettre un à Ali Yousuf juste après car sa faute est pire. Cet arbitre est peut-être le pire de la L1. Espérons que la commission va être clémente

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Déjà c’est Abline qui fait faute à la 1ere minute rien à voir

OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critique

Mbappé il va beaucoup plus vite que endrick y a pas photo , je dit pas des sottises, Mbappé est plus grand est plus fin c'est logique qui va beaucoup plus vite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142135131937-18
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading