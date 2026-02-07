Rennes : Samba écarté, ce fidèle soldat valide

En crise, le Stade Rennais ne s'est pas relevé à Lens avec une nouvelle défaite au compteur. L'avant-match a été marqué par l'éviction du gardien Brice Samba. La décision polémique d'Habib Beye n'a pas choqué Valentin Rongier.

Malgré une sixième place très correcte en Ligue 1 , l'heure est à la déprime pour Rennes . Le club breton a enchaîné une quatrième défaite de rang toutes compétitions confondues à Lens samedi. Ce revers ne va pas apaiser Habib Beye, très tendu au cours de la semaine. L'entraîneur rennais a connu plusieurs altercations avec ses joueurs au cours des derniers jours. La plus importante l'a opposé à son gardien Brice Samba. L'ancien lensois n'était donc pas du voyage à Bollaert, le jeune Mathys Silistrie a pris sa place.

C'est lui notre boss - Valentin Rongier

Une décision loin d'être anodine. Samba est un cadre du vestiaire, ayant l'un des plus gros salaires et surtout l'un des plus forts caractères de l'équipe rennaise. Le conflit entre Habib Beye et lui a de quoi gêner ses coéquipiers. Pourtant, Valentin Rongier n'a pas boudé les questions des journalistes sur cette affaire après la rencontre de Lens. Le milieu rennais a jugé que la décision de son entraîneur ne pouvait pas être contestée.

« Notre rôle c’est joueurs. Nous ça ne nous regarde pas. On a un job c’est de jouer sur le terrain, d’être performant, de faire ce que le coach nous demande et de rester ensemble. […] Pour ma part, c’est le coach qui a pris cette décision. C’est lui notre boss donc voilà on n’a pas à remettre en cause ça. J’insiste bien sur le fait qu’on est tous ensemble, personne ne se divise dans le vestiaire », a t-il indiqué en zone mixte dans des propos repris par la radio Ici Armorique notamment. Reste à voir si Rongier sera longtemps fidèle à son entraîneur en cas de nouvelles contre-performances à venir pour Rennes.