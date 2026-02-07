OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critiquer

Il faut peut-être commencer par ouvrir un Bescherelles Barth ?
C'est pas l'OM qui l'aurait gagné
Le Nantais fait faute avant.
le-lyonnais : d'abord, félicitation pour la victoire de l'OL, ça fait plaisir. Tu dis que l'arbitre Mathieu Vernice est né à Saint-Étienne. Où as-tu eu cette info ? J'ai beaucoup cherché, aucun site ne donne la ville de naissance de Vernice. Ils disent seulement qu'il est issu de la région Méditerranée.
Et Lopes qui vient aussi arracher le gobelet des mains de Moreira !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
En un mois avec Endrick, on a mesurer l’immense talent, mais aussi ses limites. Forza OL #TeamOL