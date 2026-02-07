OL : Endrick a montré ses limites, il ose le critiquer

Expulsé ce samedi soir contre Nantes, Endrick n'était pas apparu sous son meilleur jour avant de voir rouge. Supporter acharné de l'OL, Barth Ruzza a osé donner son avis.

Membre des Bad Gones depuis la naissance de ce groupe, puis présentateur mythique de l'émission OL Night System, Barth Ruzza n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour toujours dire ce qu'il avait sur le coeur. Cela lui a valu parfois des problèmes, au point même de perdre un procès en diffamation suite à la plainte de Clément Turpin, mais il n'empêche qu'il reste droit dans ses bottes et n'est pas du genre à la mettre en veilleuse. Alors, revenant sur la prestation d'Endrick face au FC Nantes, Barth Ruzza estime que l'Olympique Lyonnais a vu les limites du jeune joueur qu'est l'avant-centre brésilien.

Endrick a été maîtrisé par les défenseurs nantais

« En un mois avec Endrick, on a mesurer l’immense talent, mais aussi ses limites. Forza OL », a lancé l'ancien animateur d'OL TV. Et il est vrai que du côté nantais, on a bien réussi à limiter son champ d'action, avant qu'Endrick finisse par voir rouge. Cependant, pour avoir osé s'en prendre au joueur brésilien prêté par le Real Madrid, Barth Ruzza a eu droit à son lot de commentaires agressifs. « Ses Limites ? Tu arrives à juger sur 3 matchs t’es fort toi », « Quelles limites Tu veux parler de l arbitrage sûrement », « T’es bourré Gone », les réponses n'ont pas traîné.

Cependant, d'autres supporters lyonnais moins excités par le rouge pris par Endrick, ont reconnu qu'effectivement l'avant-centre de 19 ans avait connu un match sans et s'était un peu perdu avec une attitude trop véhémente. « Il va retrouver les pieds sur terre. Un mal pour un bien ce soir, ll se croyait peut être déjà arrivé », « Faudra être moins nerveux, + performant techniquement et simplifié son jeu (+ jouer avec reflexion) Attention, la L1 il y a des joueurs costauds et rapides », préviennent d'autres fans lyonnais.