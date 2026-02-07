OL : Endrick expulsé contre Nantes

L'attaquant brésilien a été expulsé à l'heure de jeu contre Nantes, et en plus Endrick a pris un rouge directement après l'intervention de la VAR.

C'est une séquence qui risque de faire du bruit, puisque le joueur prêté par le Real Madrid a non seulement été expulsé, mais en plus, il risque de manquer plus d'un match. Déjà averti dès la 2e minute du match Nantes-OL pour un tirage de maillot, Endrick, à la lutte avec Dehmaine Tabibou, a mis un tacle sur la cheville du joueur nantais. L'arbitre du match mettait immédiatement un deuxième avertissement, synonyme d'expulsion, à Endrick.

Mais Monsieur Vernice était appelé par la VAR. En visionnant la séquence, l'arbitre annulait le carton jaune mis à la star brésilienne de l'Olympique Lyonnais, puis l'expulsait directement. De quoi laisser craindre une sanction un peu plus lourde pour le joueur brésilien. Endrick sera automatiquement suspendu lors du match contre Nice, et possiblement face à Strasbourg.