Booba avant PSG-OM, c'est confirmé

PSG07 févr. , 21:20
parClaude Dautel
A l'occasion du choc PSG-OM de dimanche soir au Parc des Princes, Booba fera un show avant la rencontre.
C'est désormais officiel, ou presque, Booba donnera bien un mini-concert avec la rencontre de Ligue 1 qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille en clôture de la 21ᵉ journée de Ligue 1. La rumeur circulait depuis plusieurs jours. Mais Arthur Perrot, journaliste pour RMC, confirme ce samedi soir que celui que l'on surnomme le Duc de Boulogne a fait une répétition sur la pelouse du Parc des Princes à 24h de ce sommet du Championnat. L'artiste, supporter acharné du PSG, multipliait lui aussi les indices sur ce qui sera un événement.
Loading