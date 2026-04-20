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L'OL signe un renfort de poids pour son mercato d'été

OL20 avr. , 10:30
parHadrien Rivayrand
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L'Olympique Lyonnais devra encore une fois composer avec des moyens limités lors du prochain mercato estival. Mais les Gones pourront compter sur le retour d’un certain Gérard Bonneau. Et c'est loin d'être anodin pour les fans du club.
L’Olympique Lyonnais espère terminer dans le top 4 de la Ligue 1 cette saison. Les Gones savent que la concurrence est rude et qu’il faudra quasiment réaliser un sans-faute pour atteindre cet objectif XXL. En fonction des résultats des Rhodaniens, une stratégie sera définie pour le mercato estival. Il faudra encore faire avec des moyens limités, la DNCG surveillant de près la situation financière du club.
Mais pour réussir un mercato intelligent, les Gones auront également besoin de s’appuyer sur des profils expérimentés dans le recrutement. Et ces dernières heures, les supporters lyonnais ont appris une nouvelle importante pour l'avenir de leur équipe.

Une très bonne nouvelle pour l’OL et son futur ? 

Selon le compte Borgia_OL_Academie, après des passages par Dijon et le Servette FC, le recruteur historique de l’OL, Gérard Bonneau, a en effet fait son retour au club. Il était même déjà en service à Saint-Priest ce dimanche.
Pour rappel, il est notamment à l’origine du recrutement de jeunes talents comme Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Hatem Ben Arfa ou encore Corentin Tolisso.

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Son retour est salué avec envie par les fans et observateurs du club rhodanien dans un contexte où le club traverse des difficultés financières importantes et pourrait même changer de propriétaire prochainement. L’OL aura besoin de réaliser des coups malins, et Gérard Bonneau apparaît comme un homme clé pour ce type de mission.
Avant d’en savoir plus sur leur avenir, les Gones devront terminer la saison actuelle de Ligue 1 du mieux possible. Après leur déplacement au Parc des Princes, ils affronteront encore l’AJ Auxerre, le Stade Rennais, le Toulouse FC et le RC Lens. Un calendrier chargé pour une équipe en manque d’énergie et qui va devoir passer la seconde pour relancer une belle dynamique.
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Et foutre01, faut mettre le classement à jour hein... C'est l'OL qui est 3e pas Lille, puisqu'on a gagné les 2 matchs face à eux... Car en cas d'égalité , ce n'est plus les buts pour mais les buts sur l'ensemble des 2 matchs.

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énorme ... rassurant bon esprit une complicité solide avec Niakhate qui est énorme, lui aussi. très solide

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Exactement ^^

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Les joueurs sont gonflés de la ramener : ils refusent pas leurs salaires ! Et vu ce qu'ils ont montré à Lorient ils pourraient !

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ils ne se sont pas génés avec Fonseca

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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