L'OL signe un renfort de poids pour son mercato d'été

L'Olympique Lyonnais devra encore une fois composer avec des moyens limités lors du prochain mercato estival. Mais les Gones pourront compter sur le retour d’un certain Gérard Bonneau. Et c'est loin d'être anodin pour les fans du club.

L’ Olympique Lyonnais espère terminer dans le top 4 de la Ligue 1 cette saison. Les Gones savent que la concurrence est rude et qu’il faudra quasiment réaliser un sans-faute pour atteindre cet objectif XXL. En fonction des résultats des Rhodaniens, une stratégie sera définie pour le mercato estival. Il faudra encore faire avec des moyens limités, la DNCG surveillant de près la situation financière du club.

Mais pour réussir un mercato intelligent, les Gones auront également besoin de s’appuyer sur des profils expérimentés dans le recrutement. Et ces dernières heures, les supporters lyonnais ont appris une nouvelle importante pour l'avenir de leur équipe.

Une très bonne nouvelle pour l’OL et son futur ?

Selon le compte Borgia_OL_Academie, après des passages par Dijon et le Servette FC, le recruteur historique de l’OL, Gérard Bonneau, a en effet fait son retour au club. Il était même déjà en service à Saint-Priest ce dimanche.

Pour rappel, il est notamment à l’origine du recrutement de jeunes talents comme Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Hatem Ben Arfa ou encore Corentin Tolisso.

Son retour est salué avec envie par les fans et observateurs du club rhodanien dans un contexte où le club traverse des difficultés financières importantes et pourrait même changer de propriétaire prochainement. L’OL aura besoin de réaliser des coups malins, et Gérard Bonneau apparaît comme un homme clé pour ce type de mission.

Avant d’en savoir plus sur leur avenir, les Gones devront terminer la saison actuelle de Ligue 1 du mieux possible. Après leur déplacement au Parc des Princes, ils affronteront encore l’AJ Auxerre, le Stade Rennais, le Toulouse FC et le RC Lens. Un calendrier chargé pour une équipe en manque d’énergie et qui va devoir passer la seconde pour relancer une belle dynamique.