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PSG : « Je me suis revu », Marquinhos avoue tout depuis New York

PSG04 juin , 10:00
parGuillaume Conte
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C'est avec un doublé en Ligue des Champions que Marquinhos a rejoint New York pour préparer la Coupe du monde avec le Brésil. Mais le capitaine du PSG a surtout marqué le public avec son geste en fin de match.
Arrivé aux Etats-Unis pour préparer la Coupe du monde qui débute dans une semaine désormais, Marquinhos a été accueilli comme un héros. La Seleçao a clairement besoin de vainqueurs alors qu’elle ne fait plus vraiment partie des favoris pour le Mondial américain, étant donnés ses résultats récents. Capitaine du PSG, le défenseur central a beaucoup attendu, mais il a enfin eu la consécration après ce doublé en Ligue des Champions. Arsenal a énormément défendu, avec brio à ce niveau, mais a fini par s’incliner aux tirs au but.

Marquinhos s'est revu quatre ans en arrière

Le tir de Gabriel s’est envolé dans le ciel de Budapest, et le capitaine parisien a eu une réaction inattendue et rare à ce niveau. Son premier réflexe a été d’aller voir son compatriote d’Arsenal pour le réconforter. Une façon d’essayer de remonter le moral du tireur malheureux, qui sera son compère en défense à la Coupe du monde. Mais aussi un souvenir douloureux qui lui a permis de faire preuve de cette compassion, comme il vient de l’expliquer à son arrivée à New York.
« Je courais pour célébrer, mais soudain, je me suis revu après cette erreur. Je sais ce que ça fait, je connais cette culpabilité et cette douleur. À ce moment-là, j’ai pensé qu’il avait besoin de quelqu’un à ses côtés », a expliqué Marquinhos, qui fait référence à son penalty manqué contre la Croatie à la Coupe du monde 2022, qui a précipité l’élimination du Brésil.
Un geste marquant, qui a été logiquement mis en avant, et qui a touché Gabriel. Ce dernier a remercié publiquement Marquinhos. « Les trophées sont importants, mais certains moments humains sont inestimables », a conclu le défenseur central d’Arsenal, pour qui cela restera une énorme déception. Mais Gabriel et Marquinhos vont devoir désormais digérer leurs émotions contrastées pour tirer ensemble le Brésil vers une belle Coupe du monde.
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Derniers commentaires

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Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

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Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

Petit à petit les rumeurs dégonflent. Diomandé par contre vu son match et son potentiel, il ne faut pas hésiter. Akliouche je ne suis pas convaincu.

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Magnifique mi-temps de Cherki ! Par contre, Koundé, Hernandez et Tchouaméni, c'est vraiment pas terrible.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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