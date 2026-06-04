PSG : « Je me suis revu », Marquinhos avoue tout depuis New York

C'est avec un doublé en Ligue des Champions que Marquinhos a rejoint New York pour préparer la Coupe du monde avec le Brésil. Mais le capitaine du PSG a surtout marqué le public avec son geste en fin de match.

Arrivé aux Etats-Unis pour préparer la Coupe du monde qui débute dans une semaine désormais, Marquinhos a été accueilli comme un héros. La Seleçao a clairement besoin de vainqueurs alors qu’elle ne fait plus vraiment partie des favoris pour le Mondial américain, étant donnés ses résultats récents. Capitaine du PSG , le défenseur central a beaucoup attendu, mais il a enfin eu la consécration après ce doublé en Ligue des Champions. Arsenal a énormément défendu, avec brio à ce niveau, mais a fini par s’incliner aux tirs au but.

Marquinhos s'est revu quatre ans en arrière

Le tir de Gabriel s’est envolé dans le ciel de Budapest, et le capitaine parisien a eu une réaction inattendue et rare à ce niveau. Son premier réflexe a été d’aller voir son compatriote d’Arsenal pour le réconforter. Une façon d’essayer de remonter le moral du tireur malheureux, qui sera son compère en défense à la Coupe du monde. Mais aussi un souvenir douloureux qui lui a permis de faire preuve de cette compassion, comme il vient de l’expliquer à son arrivée à New York.

« Je courais pour célébrer, mais soudain, je me suis revu après cette erreur. Je sais ce que ça fait, je connais cette culpabilité et cette douleur. À ce moment-là, j’ai pensé qu’il avait besoin de quelqu’un à ses côtés », a expliqué Marquinhos, qui fait référence à son penalty manqué contre la Croatie à la Coupe du monde 2022, qui a précipité l’élimination du Brésil.

Un geste marquant, qui a été logiquement mis en avant, et qui a touché Gabriel. Ce dernier a remercié publiquement Marquinhos. « Les trophées sont importants, mais certains moments humains sont inestimables », a conclu le défenseur central d’Arsenal, pour qui cela restera une énorme déception. Mais Gabriel et Marquinhos vont devoir désormais digérer leurs émotions contrastées pour tirer ensemble le Brésil vers une belle Coupe du monde.