Le PSG fait craquer le Parc des Princes
Le Parc explose après la victoire du PSG

Le PSG frustre ses supporters et s’excuse

PSG04 juin , 11:20
parEric Bethsy
1
Tout de suite après la finale de la Ligue des Champions remportée contre Arsenal (1-1, 4-3 tab) samedi, le Paris Saint-Germain a mis en vente sa nouvelle collection, notamment avec le maillot deux étoiles. Mais ce produit particulièrement demandé a connu un succès inattendu pour le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain n’a pas traîné. Quelques instants après le tir au but manqué par le défenseur central d’Arsenal Gabriel, le double champion d’Europe a mis en vente sa nouvelle collection « Back 2 Back » avec 92 produits différents. Parmi eux, la pièce la plus demandée est évidemment le maillot deux étoiles. La tunique a connu un incroyable succès, témoigne le journaliste Romain Beddouk, qui relaye des chiffres ahurissants.
« De 21h à 22h samedi, le PSG a vendu 30 000 maillots deux étoiles, a indiqué le chroniqueur d’Ici Paris Île-de-France. C'est l'équivalent de trois mois d'une activité classique du Paris Saint-Germain. Si l'on prend l'ensemble des clubs professionnels dans le monde, le PSG a vendu de 21h à minuit plus que ce que 95% des clubs arrivent à vendre en une année ! C'est-à-dire qu'en une saison, ils font moins que le PSG de 21h à minuit samedi. » Résultat, le champion de France a vite annoncé une rupture de stock et ne prévoit plus d’alimenter ses magasins dans les semaines à venir.

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« Aucun nouveau réassort n'est prévu dans les points de vente physiques, a prévenu le club. Afin de permettre au plus grand nombre de supporters, en France comme à l'international, d'accéder à cette pièce dans les meilleures conditions, le Club procèdera prochainement à un réassort, uniquement en ligne, sur sa boutique officielle. Les membres MyParis seront informés en priorité de la mise en ligne du réassort. Afin de garantir un accès aussi équitable que possible à l'ensemble des supporters, les achats seront limités à deux maillots par personne. » Les fans devront donc se montrer réactifs derrière leur écran.
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Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

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Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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