Le PSG frustre ses supporters et s’excuse

Tout de suite après la finale de la Ligue des Champions remportée contre Arsenal (1-1, 4-3 tab) samedi, le Paris Saint-Germain a mis en vente sa nouvelle collection, notamment avec le maillot deux étoiles. Mais ce produit particulièrement demandé a connu un succès inattendu pour le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain n’a pas traîné. Quelques instants après le tir au but manqué par le défenseur central d’Arsenal Gabriel, le double champion d’Europe a mis en vente sa nouvelle collection « Back 2 Back » avec 92 produits différents. Parmi eux, la pièce la plus demandée est évidemment le maillot deux étoiles. La tunique a connu un incroyable succès, témoigne le journaliste Romain Beddouk, qui relaye des chiffres ahurissants.

« De 21h à 22h samedi, le PSG a vendu 30 000 maillots deux étoiles, a indiqué le chroniqueur d’Ici Paris Île-de-France. C'est l'équivalent de trois mois d'une activité classique du Paris Saint-Germain. Si l'on prend l'ensemble des clubs professionnels dans le monde, le PSG a vendu de 21h à minuit plus que ce que 95% des clubs arrivent à vendre en une année ! C'est-à-dire qu'en une saison, ils font moins que le PSG de 21h à minuit samedi. » Résultat, le champion de France a vite annoncé une rupture de stock et ne prévoit plus d’alimenter ses magasins dans les semaines à venir.

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« Aucun nouveau réassort n'est prévu dans les points de vente physiques, a prévenu le club. Afin de permettre au plus grand nombre de supporters, en France comme à l'international, d'accéder à cette pièce dans les meilleures conditions, le Club procèdera prochainement à un réassort, uniquement en ligne, sur sa boutique officielle. Les membres MyParis seront informés en priorité de la mise en ligne du réassort. Afin de garantir un accès aussi équitable que possible à l'ensemble des supporters, les achats seront limités à deux maillots par personne. » Les fans devront donc se montrer réactifs derrière leur écran.