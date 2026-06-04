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Deux pistes en Ligue 1 pour Alexandre Dujeux

Ligue 104 juin , 11:40
parGuillaume Conte
0
Parti du SCO d'Angers, Alexandre Dujeux a déjà deux possibilités pour rebondir en Ligue 1. Le RC Lens et l'OGC Nice pensent à lui dans ce mois de juin qui s'annonce fou pour les entraineurs.
Loué par de nombreux techniciens de notre championnat, Alexandre Dujeux a décidé de tirer un trait sur son aventure au SCO d’Angers. La fin de cinq ans d’une aventure où il est passé d’adjoint à entraineur principal, avec une remontée en Ligue 1 à son actif et deux maintiens convaincants dans la foulée. Sous contrat jusqu’en 2028, il attire beaucoup de monde et s’est peut-être dit qu’il était temps de franchir un cap, alors qu’Angers a toujours des moyens très limités pour se maintenir.
Selon L’Equipe, deux clubs pensent à lui pour la saison prochaine. Il s’agit de l’OGC Nice pour succéder à Claude Puel, et du RC Lens avec le désormais très probable départ de Pierre Sage. Deux clubs huppés du championnat de France pour Alexandre Dujeux, qui n’a pour l’heure signé nulle part, précise le quotidien sportif.
Pour le remplacer à Angers, le nom de Stéphane Gilli, débarqué du Paris FC cette saison, est murmuré même si les pistes restent à approfondir.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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