Deux pistes en Ligue 1 pour Alexandre Dujeux

Parti du SCO d'Angers, Alexandre Dujeux a déjà deux possibilités pour rebondir en Ligue 1. Le RC Lens et l'OGC Nice pensent à lui dans ce mois de juin qui s'annonce fou pour les entraineurs.

Loué par de nombreux techniciens de notre championnat, Alexandre Dujeux a décidé de tirer un trait sur son aventure au SCO d’Angers. La fin de cinq ans d’une aventure où il est passé d’adjoint à entraineur principal, avec une remontée en Ligue 1 à son actif et deux maintiens convaincants dans la foulée. Sous contrat jusqu’en 2028, il attire beaucoup de monde et s’est peut-être dit qu’il était temps de franchir un cap, alors qu’Angers a toujours des moyens très limités pour se maintenir.

Selon L’Equipe, deux clubs pensent à lui pour la saison prochaine. Il s’agit de l’OGC Nice pour succéder à Claude Puel, et du RC Lens avec le désormais très probable départ de Pierre Sage. Deux clubs huppés du championnat de France pour Alexandre Dujeux, qui n’a pour l’heure signé nulle part, précise le quotidien sportif.

Pour le remplacer à Angers, le nom de Stéphane Gilli, débarqué du Paris FC cette saison, est murmuré même si les pistes restent à approfondir.