ICONSPORT_365493_0104

La Roma fait sa première offre pour Greenwood, douche froide à l'OM

OM04 juin , 10:30
parGuillaume Conte
8
L'AS Roma va présenter sa première offre à l'OM pour le transfert de Mason Greenwood. Les négociations partent de loin.
C’est parti pour les négociations entre l’OM et l’AS Roma pour le transfert de Mason Greenwood. L’entraineur de la Louve, Gian Piero Gasperini, s’est entretenu avec le joueur anglais et souhaite le faire venir. Le club de la capitale italienne disputera la saison prochaine la Ligue des Champions, et a donc de solides arguments sportifs pour le sortir du bourbier marseillais dans lequel l’ancien de Manchester United a du mal à s’y retrouver.

La Roma fait une première offre à 40 ME

Il reste maintenant à aborder l’aspect financier, sachant que Manchester United touchera au moins 40 % du montant total du transfert. Et la première offre risque de faire tousser Stéphane Richard et les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma va transmettre une proposition à hauteur de 40 millions d’euros, avec des bonus permettant de faire monter un peu le prix total en fonction du rendement de Greenwood.
Un prix bien inférieur à celui demandé par l’OM, qui souhaite au minimum récupérer 50 millions d’euros hors bonus. Pour se rapprocher des prétentions marseillaises, la Roma n’envisage pas de monter son prix, mais d’inclure un joueur dans la transaction afin de permettre à Marseille de compléter son effectif sans se ruiner. Aucune précision n’a été donnée sur l’identité de ce joueur.
En ce qui concerne le joueur anglais, la Roma discute aussi de son futur contrat en cas d’accord entre les clubs. Celui-ci porterait un salaire de 4,5 millions d’euros, ce qui est même inférieur au montant total touché chaque saison par Greenwood à Marseille, avec les primes et l’amortissement. L’AS Roma fait en tout cas clairement savoir qu’elle n’a pas des fonds extensibles pour recruter le joueur olympien, même s’il y a de grandes chances que cette première offre ne plaise ni à l’OM, ni au joueur.

Lire aussi

OM : Samir Nasri adjoint, c'est la surprise du PepOM : Samir Nasri adjoint, c'est la surprise du Pep
OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorerOM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer
Articles Recommandés
Eli Kroupi ICONSPORT_366748_0069
PSG

Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas

ICONSPORT_367667_0026
Equipe de France

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

ICONSPORT_365167_0005
OM

OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée

Luis Enrique ICONSPORT_366783_0203
PSG

Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée

Fil Info

04 juin , 22:00
Eli Junior Kroupi, le PSG n’en veut pas
04 juin , 21:40
France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur
04 juin , 21:30
OM : « Raisons personnelles », l’arrivée de Genesio expliquée
04 juin , 21:00
Il dit adieu à son club, sa signature au PSG confirmée
04 juin , 20:57
Programme et résultats des amicaux du jeudi 4 juin
04 juin , 20:47
Officiel : Liverpool annonce son nouvel entraîneur
04 juin , 20:30
Rennes promet cinq ventes pour passer la DNCG
04 juin , 20:10
France - Côte d’Ivoire : les compos (21h10 sur TF1)
04 juin , 20:00
Le plan B de la Roma est aussi à l’OM

Derniers commentaires

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

J'imagine bien, ce pays est un business sur pattes où n'importe quelle occasion de bombarder de comm est saisie...j'espère qu'ils ne gâcheront pas la compèt...

Indice UEFA : L'OM espère la qualification de l'OL en Ligue des champions

Ca n'a plus aucune importance dans ce nouveau format.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Si tu regardes la WWE tu petes un cable avec toutes les pubs , que pour de la mal bouffe en plus

Une boulette de l’UEFA a favorisé le PSG

Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

France-Côte d’Ivoire : TF1 à l'américaine, la pub arrive en pleine pause fraicheur

Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading