La Roma fait sa première offre pour Greenwood, douche froide à l'OM

L'AS Roma va présenter sa première offre à l'OM pour le transfert de Mason Greenwood. Les négociations partent de loin.

C’est parti pour les négociations entre l’OM et l’AS Roma pour le transfert de Mason Greenwood. L’entraineur de la Louve, Gian Piero Gasperini, s’est entretenu avec le joueur anglais et souhaite le faire venir. Le club de la capitale italienne disputera la saison prochaine la Ligue des Champions, et a donc de solides arguments sportifs pour le sortir du bourbier marseillais dans lequel l’ancien de Manchester United a du mal à s’y retrouver.

La Roma fait une première offre à 40 ME

Il reste maintenant à aborder l’aspect financier, sachant que Manchester United touchera au moins 40 % du montant total du transfert. Et la première offre risque de faire tousser Stéphane Richard et les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma va transmettre une proposition à hauteur de 40 millions d’euros, avec des bonus permettant de faire monter un peu le prix total en fonction du rendement de Greenwood.

Un prix bien inférieur à celui demandé par l’OM, qui souhaite au minimum récupérer 50 millions d’euros hors bonus. Pour se rapprocher des prétentions marseillaises, la Roma n’envisage pas de monter son prix, mais d’inclure un joueur dans la transaction afin de permettre à Marseille de compléter son effectif sans se ruiner. Aucune précision n’a été donnée sur l’identité de ce joueur.

En ce qui concerne le joueur anglais, la Roma discute aussi de son futur contrat en cas d’accord entre les clubs. Celui-ci porterait un salaire de 4,5 millions d’euros, ce qui est même inférieur au montant total touché chaque saison par Greenwood à Marseille, avec les primes et l’amortissement. L’AS Roma fait en tout cas clairement savoir qu’elle n’a pas des fonds extensibles pour recruter le joueur olympien, même s’il y a de grandes chances que cette première offre ne plaise ni à l’OM, ni au joueur.