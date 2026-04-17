OL : Lyon « espère garder Endrick une saison de plus »

La saison n'est pas encore terminée, mais du côté de l'OL, nombreux sont ceux qui croient au miracle, à savoir qu'Endrick soit prêté un an de plus par le Real Madrid. Même si l'attaquant brésilien n'a pas tout bien fait, il a apporté un plus au club de Ligue 1.

Avec six buts depuis sa signature à l'Olympique Lyonnais, dont trois contre Metz en janvier, Endrick n'a pas totalement apporté ce que Paulo Fonseca attendait de lui. Mais l'entraîneur de l'OL a réussi à relancer l'avant-centre brésilien en le laissant sur le banc contre Lorient au coup d'envoi avant de le faire entrer après la pause, Endrick délivrant aussitôt une passe décisive. Lyon compte sur Endrick pour réussir à arracher une place en Ligue des champions tout en sachant que ce dernier doit retrouver le Real Madrid cet été. Cependant, même si les dirigeants de l'OL sont très discrets sur ce sujet, comme ils l'avaient été lors des négociations avec Madrid l'automne dernier, certains pensent que l'Olympique Lyonnais doit tout faire pour conserver Endrick. Se confiant au site Betarades , Florent Malouda espère qu'Endrick sera toujours à Lyon la saison prochaine.

Endrick mérite la confiance de l'OL

Dans le site sportif grec, l'ancien joueur de l'OL des grandes années pense que malgré ses défauts, Endrick apporte un vrai plus à Lyon, Malouda rappelant que le joueur prêté par Madrid est encore très jeune. « Lyon a connu une bonne période quand Endrick est arrivé, parce qu’il était frais, plein de confiance et frustré de ne pas jouer à Madrid. Il était partout sur le terrain, marquait des buts et débordait de confiance. Mais c’est un jeune joueur, arrivé du Brésil et qui n’avait pas l’habitude d’enchaîner les matchs semaine après semaine. Il faut construire ça progressivement, et cela explique pourquoi il a été brillant au début et pourquoi il n’arrive pas aujourd’hui à reproduire ce niveau de performance. À Lyon, nous sommes plus qu’heureux de l’avoir et nous espérons qu’il restera une année de plus pour continuer à se développer et retrouver sa confiance. On voit qu’il est très talentueux, ambitieux et technique, et pour moi il faut accepter les baisses de forme chez un jeune joueur. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de qualité », a confié Florent Malouda.

En conférence de presse, à deux jours du déplacement à Paris, Paulo Fonseca a répété toute l'importance d'Endrick à l'OL. « On a besoin de sa créativité, il peut aider l’équipe en ce moment. Quand le jeu est plus ouvert, nous avons plus de possibilités avec Endrick », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui devrait titulariser le joueur prêté par le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Concernant la présence du joueur brésilien à Lyon les cartes sont dans les mains de Florentino Perez, lequel va prendre des décisions radicales après la saison blanche qui s'annonce pour son club.