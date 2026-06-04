Le Sénégal champion d’Afrique, la France défie la CAF

Malgré le verdict de la CAF en mars dernier, certains ont encore du mal à considérer le Maroc comme le champion d’Afrique. Pour le latéral droit de l’équipe de France Jules Koundé, le statut appartient toujours au Sénégal.

Les choses sérieuses commencent pour l’équipe de France . Ce jeudi soir, les Bleus vont affronter la Côte d’Ivoire pour leur premier match de préparation avant la Coupe du monde 2026. La Fédération Française de Football a probablement choisi un adversaire du continent africain en vue de la confrontation face au Sénégal, un adversaire que les hommes de Didier Deschamps prennent au sérieux. La preuve durant la conférence de presse de Jules Koundé.

Koundé contredit la CAF

Sans même être interrogé sur le statut des Lions de la Teranga, le latéral droit de l’équipe de France a désigné les Sénégalais comme les champions d’Afrique, quitte à ignorer la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF). « Mon top 3 des favoris du Mondial ? Ça, je vous le laisse. Ce sont des choses que vous aimez bien faire, a d’abord répondu le défenseur polyvalent du FC Barcelone. Nous, ce ne sont pas vraiment des choses auxquelles on fait attention. Il faudra très bien démarrer parce qu'on commence contre le champion d'Afrique, le Sénégal, et ce sera déjà un match hyper important. On y va vraiment pas à pas, avec plein d'ambition, mais aussi avec beaucoup d'humilité. »

Difficile de dire s’il s’agit d’un oubli ou d’une opinion assumée. En tout cas, Jules Koundé prend le risque de contrarier la CAF dont le jury d’appel s’était officiellement prononcé en mars dernier. A cause du comportement des Sénégalais, qui avaient quitté la pelouse pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations après un penalty concédé, l’instance avait déclaré le Maroc vainqueur 3-0 sur tapis vert. De leur côté, les coéquipiers de Sadio Mané apprécieront le soutien (volontaire ou non) du Français.