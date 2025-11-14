L'OL s'étouffe devant cette demande au mercato

La Real Sociedad demande une somme folle à l’OL pour libérer son milieu de terrain russe Arsem Zakharyan. Son recrutement ne pourra se faire qu'en dernier recours en janvier.

Très peu utilisé par la Real Sociedad, Arsem Zakharyan cherche à se relancer cet hiver. Dans la presse russe, son frère a évoqué sans détour l’intérêt de l’OL , confirmant que le club lyonnais s’intéressait à lui pour le recruter cet hiver. Un projet qui pourrait servir pour compenser le départ de Tyler Morton, suivi en Premier League et qui pourrait rapidement quitter Lyon contre un chèque de 20 millions d’euros au minimum.

Dans ces conditions, l’OL aurait de quoi faire venir un nouveau joueur au poste de milieu de terrain, même si le Russe est plutôt un joueur tourné vers l’offensive. Avec son faible temps de jeu, Arsem Zakharyan est d’ores et déjà partant pour une découverte de la Liguer 1. Mais les premières conditions pour un transfert risquent de faire tiquer les dirigeants lyonnais.

En effet, si un prêt avec option d’achat a été évoqué, la formation espagnole n’envisagerait cette solution qu’en dernier recours. L’idée est avant tout de laisser partir définitivement un joueur qui ne parvient pas à s’imposer à la Real Sociedad. Et en cas de départ, la donne est simple pour les dirigeants basques. Selon le journaliste de la SER spécialisé sur le club de San Sebastian, Andoni Otxotorena, la Real Sociedad aimerait récupérer l’argent investi pour le faire venir de Russie. Problème, en août 2023, il a été acheté pour 13 millions d’euros au Dinamo Moscou.

Voir l’OL débourser un tel montant est actuellement impensable, même en cas de belle vente de Morton. Un prêt avec option d’achat est la solution envisagée par l’OL, à condition de ne pas se retrouver enfermé avec l’obligation d’acheter un joueur qui n’aurait que six mois pour montrer ce qu’il vaut. Autant dire que, contrairement à Endrick, ce dossier a peu de chances de se régler dans les premiers jours de janvier, et qu’il pourrait se décanter si Arsem Zakharya ne trouve pas preneur dans les premières semaines du mercato.