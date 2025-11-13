20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

L'OL a confié son devoir de vendre des joueurs cet hiver, et les regards se tournent désormais vers Tyler Morton. La révélation anglaise fait saliver de plus en plus de monde.

Très bonne pioche de l’Olympique Lyonnais cet été, Tyler Morton a démarré très fort la saison avant de baisser un peu de pied. Néanmoins, sa science du jeu fait toujours des merveilles, à l’image de sa passe décisive pour Malick Fofana contre Strasbourg, dans le dos de la défense et avec un dosage parfait. Le milieu de terrain anglais l’a confié depuis la reprise, il ne regrette pas une seconde d’avoir signé à Lyon, lui qui était un remplaçant du bout du banc de touche à Liverpool.

Des joueurs majeurs en vente, mais pas Fofana

Après un Euro espoirs réussi, et en dehors de son carton rouge reçu à Rennes, Morton confirme ses belles dispositions et les 10 millions d’euros investis par Lyon. Mais cette belle histoire pourrait bien prendre fin plus tôt que prévu. Depuis les déclarations de Michael Gerlinger le week-end, il est de notoriété publique que l’OL met ses meilleures joueurs en vente dès le mercato de janvier, à l’exception de Malick Fofana qui pourra partir en fin de saison. Et pour récupérer de l’argent, il faut se tourner vers les éléments qui ont pris de la valeur.

C’est le cas de Tyler Morton, qui fait rêver plusieurs clubs anglais. Crystal Palace est très intéressé en cas de vente d’Adam Wharton. Mais le journaliste turc Ekrem Konur ajoute plusieurs clubs à cette liste, de l’Ajax Amsterdam à West Ham en passant par le Sporting Portugal. Le fait que des clubs anglais s’intéressent de nouveau à lui pourrait provoquer un retour au bercail pour Morton, qui a bien compris que l’OL ne le retiendrait pas.

En effet, en cas d’offre à 20 millions d’euros, Konur affirme que Lyon le laissera partir sans rechigner, après avoir fait une très belle opération comptable. Au détriment du sportif, puisque Paulo Fonseca compte énormément sur l’Anglais pour développer son jeu en cette première partie de saison. Mais ce sont des considérations qui n’entrent pas dans les calculs de Michele Kang, qui a besoin d’une ou deux belles ventes pour sauver la face devant la DNCG et éviter de nouvelles menaces de relégation l’été prochain.