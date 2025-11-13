ICONSPORT_276732_0404

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

OL13 nov. , 14:00
parGuillaume Conte
1
L'OL a confié son devoir de vendre des joueurs cet hiver, et les regards se tournent désormais vers Tyler Morton. La révélation anglaise fait saliver de plus en plus de monde.
Très bonne pioche de l’Olympique Lyonnais cet été, Tyler Morton a démarré très fort la saison avant de baisser un peu de pied. Néanmoins, sa science du jeu fait toujours des merveilles, à l’image de sa passe décisive pour Malick Fofana contre Strasbourg, dans le dos de la défense et avec un dosage parfait. Le milieu de terrain anglais l’a confié depuis la reprise, il ne regrette pas une seconde d’avoir signé à Lyon, lui qui était un remplaçant du bout du banc de touche à Liverpool.

Des joueurs majeurs en vente, mais pas Fofana

Après un Euro espoirs réussi, et en dehors de son carton rouge reçu à Rennes, Morton confirme ses belles dispositions et les 10 millions d’euros investis par Lyon. Mais cette belle histoire pourrait bien prendre fin plus tôt que prévu. Depuis les déclarations de Michael Gerlinger le week-end, il est de notoriété publique que l’OL met ses meilleures joueurs en vente dès le mercato de janvier, à l’exception de Malick Fofana qui pourra partir en fin de saison. Et pour récupérer de l’argent, il faut se tourner vers les éléments qui ont pris de la valeur.
C’est le cas de Tyler Morton, qui fait rêver plusieurs clubs anglais. Crystal Palace est très intéressé en cas de vente d’Adam Wharton. Mais le journaliste turc Ekrem Konur ajoute plusieurs clubs à cette liste, de l’Ajax Amsterdam à West Ham en passant par le Sporting Portugal. Le fait que des clubs anglais s’intéressent de nouveau à lui pourrait provoquer un retour au bercail pour Morton, qui a bien compris que l’OL ne le retiendrait pas.
En effet, en cas d’offre à 20 millions d’euros, Konur affirme que Lyon le laissera partir sans rechigner, après avoir fait une très belle opération comptable. Au détriment du sportif, puisque Paulo Fonseca compte énormément sur l’Anglais pour développer son jeu en cette première partie de saison. Mais ce sont des considérations qui n’entrent pas dans les calculs de Michele Kang, qui a besoin d’une ou deux belles ventes pour sauver la face devant la DNCG et éviter de nouvelles menaces de relégation l’été prochain.
1
Derniers commentaires

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

Le gars ouvre sa bouche à chaque fois sans aucun arguments c’est horrible de pas pouvoir le bloquer.

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Letang le plus gros suceur qatari..... mouais j ai totallement confiance en ce type. je crois tout ce qu il dit

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Je te remets (pour la 3ème fois) la suite de l'article de RMC Sport : "Les frondeurs aborderont bien évidemment ce sujet lors du collège de Ligue 1 prévu cette semaine. Mais cette lettre démontre une tension permanente sur tous les sujets, entre plusieurs groupes de présidents. Certaines sources font savoir que des présidents frondeurs avaient accepté lors d'un CA la présence uniquement des représentants et que ce sujet serait abordé lors d'un collège le 12 novembre. Dans sa réponse aux clubs, Olivier Létang a fait savoir : "Il ne s’agissait pas d’une réunion de négociation mais une réunion de reprise de contact sur le sujet entre les différents acteurs. Si l’objet de cette réunion avait été une négociation, engageant la position des clubs, il est évident qu’un collège de Ligue 1 aurait été convoqué en amont", explique le patron du collège de Ligue 1. "Ces clubs critiquent a posteriori la tenue d’une telle réunion….dont ils avaient validé le principe lors d’un CA 15 jours avant ! Soit c’est de l’amnésie, soit c’est de la mauvaise foi !", ajoute un proche de la LFP." Dijaya, on peut te comprendre la 1ère fois quand tu as mis l'article tronqué. Tu ne savais pas. Mais après t'avoir répondu deux fois en mettant la suite de l'article, tu continues à mettre le même article tronqué et ça montre clairement ta mauvaise foi.

L'Inter enrage contre l'OM et Lens

hahaha quelle belle saucisse. On a aussi Balerdi pour 50M, pour faire oublier leur peine ^^

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

Plus value de +10M en pour 15matches joués chez nous . On peut pas tellement refuser si vraiment on doit vendre cet hiver plutôt qu’en été ( où il vaudra peut être 5-10M de plus )

