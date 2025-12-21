Aucun accord, le PSG zappe ce transfert à 75 ME

Depuis plusieurs jours, le PSG est associé à un potentiel transfert de Karim Adeyemi dans la capitale lors de ce mercato hivernal. Une piste fermement démentie par le club parisien.

La première partie de saison a été difficile à gérer pour Luis Enrique, lequel n’a cessé de jongler entre les blessures. Un constat notamment valable dans le secteur offensif puisque Désiré Doué, Ousmane Dembélé mais aussi Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia ont tour à tour connu quelques pépins physiques. En cette fin d’année 2025, la situation semble s’arranger progressivement et le PSG retrouve enfin tous ses joueurs. Cela n’empêche que Luis Campos et Luis Enrique ne ferment plus la porte à un ou deux renforts lors de ce mercato hivernal.

Le PSG pas si chaud sur Karim Adeyemi

Un joueur offensif polyvalent pourrait notamment être recruté en cas de bonne opportunité. Ces derniers jours, le nom de Karim Adeyemi circule énormément. L’attaquant de 23 ans du Borussia Dortmund intéresse le PSG et un accord contractuel a même été évoqué sur les réseaux sociaux. Une information toutefois démentie par le compte spécialisé PSG Inside Actu, qui a apporté quelques précisions sur le dossier de l’ancienne pépite du RB Leipzig.

« Aucun accord ni approche pour Karim Adeyemi à ce stade. Le Paris Saint-Germain explore d’autres pistes et privilégie d'autres noms. Le dossier Adeyemi n’est pas une priorité, sauf opportunité de marché. Toutes personnes disant le contraire sont des menteurs » a révélé le média spécialisé sur l’actualité du Paris Saint-Germain via X. Autant dire que même si le profil de Karim Adeyemi ne laisse pas le club de la capitale insensible, un transfert est bien loin de voir le jour pour le moment. D’autant que selon la presse espagnole, le Borussia Dortmund réclame près de 75 millions d’euros pour l’attaquant de la Mannschaft. A un tel prix, pas question pour le PSG de se positionner, raison pour laquelle cette piste pourrait être définitivement mise de côté par le board parisien.