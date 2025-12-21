ICONSPORT_279947_0086

L1 : Nice a offert Florian Thauvin à Lens

Lens21 déc. , 13:00
parMehdi Lunay
Lens est en tête de la Ligue 1 et il le doit en grande partie à Florian Thauvin. Leader d'attaque des Sang et Or, le Français retrouve une seconde jeunesse dans le Nord. Un transfert exceptionnel qui aurait pu être empêché par un club comme Nice.
Même les parieurs les plus fous n'auraient pas osé pronostiquer un RC Lens leader de Ligue 1 à la trêve hivernale. C'est pourtant arrivé et c'est totalement mérité. Guidés par un Pierre Sage au sommet de son art sur le banc, les Sang et Or développent un superbe jeu collectif. Ils s'appuient sur quelques individualités piochées ça et là au mercato estival. On peut citer l'ancien latéral de Metz Matthieu Udol, le milieu malien Mamadou Sangaré et bien sûr Florian Thauvin.

Thauvin a été snobé par le sud de la France

L'ancien marseillais rayonne au sein de l'attaque lensoise. Il en est à 5 buts et 2 passes décisives pour le moment. Elu meilleur joueur des mois de septembre et novembre en Ligue 1, il a récemment renoué avec l'Equipe de France six ans après. Une réussite qui peut frustrer les autres clubs français qui ont raté son transfert. Des regrets réels selon Benoît Costil. L'ancien gardien a révélé sur RMC que Thauvin s'était proposé il y a peu de temps à plusieurs clubs du sud de la France dont probablement Nice. Malgré sa forme en Italie et des demandes salariales acceptables, il avait été refoulé.
« Je serais curieux de savoir le nombre de fans de foot français qui ont vu les performances de Flo Thauvin en Italie pendant 2 ans et demi ? Je pense que personne ne l’a vu. Il a eu 6 mois d’adaptation après il a fait 2 années exceptionnelles. […] Quand je vais à la Salernitana, premier ou deuxième match contre l’Udinese. Je dis à Flo « Wouah ! Tu retrouves du peps, du tonus etc. T’as pas un club français qui t’a appelé ? ». Il me dit qu’il s’est proposé à des clubs pour un salaire dérisoire. Ils l’ont même pas calculé. Ce sont des clubs du sud par rapport à sa famille (il voulait revenir dans cette région). Montpellier et Nice je pense », a révélé Costil. Au vu de ses difficultés actuelles, Nice a commis une belle bourde.
Derniers commentaires

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ne parle pas trop vite, quand le Qatar aura son stade a paris y aura aussi un naming, on appel ca du business qui rapporte plus dans les caisses du club

Aucun accord, le PSG zappe ce transfert à 75 ME

T’as pas honte fa(r)cy de caca..?

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Tout les stade c'est comme ca, c'est le marketing qui veux ca , c'est de partout pareille

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Ca deviendra le Chavroux Velodrome 😂 C'est si pitoyable ces stades sous naming qui changent de nom toutes les X années...et ca parle d'âme

L'OM dit adieu à l'Orange Vélodrome

Le vélodrome c'est un magnifique stade avec une ambiance incomparable, en plus ils se situent en plein cœur de la ville, c'est le meilleur emplacement pour un stade

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

