L1 : Nice a offert Florian Thauvin à Lens

Lens est en tête de la Ligue 1 et il le doit en grande partie à Florian Thauvin. Leader d'attaque des Sang et Or, le Français retrouve une seconde jeunesse dans le Nord. Un transfert exceptionnel qui aurait pu être empêché par un club comme Nice.

Même les parieurs les plus fous n'auraient pas osé pronostiquer un RC Lens leader de Ligue 1 à la trêve hivernale. C'est pourtant arrivé et c'est totalement mérité. Guidés par un Pierre Sage au sommet de son art sur le banc, les Sang et Or développent un superbe jeu collectif. Ils s'appuient sur quelques individualités piochées ça et là au mercato estival. On peut citer l'ancien latéral de Metz Matthieu Udol, le milieu malien Mamadou Sangaré et bien sûr Florian Thauvin.

Thauvin a été snobé par le sud de la France

L'ancien marseillais rayonne au sein de l'attaque lensoise. Il en est à 5 buts et 2 passes décisives pour le moment. Elu meilleur joueur des mois de septembre et novembre en Ligue 1, il a récemment renoué avec l'Equipe de France six ans après. Une réussite qui peut frustrer les autres clubs français qui ont raté son transfert. Des regrets réels selon Benoît Costil. L'ancien gardien a révélé sur RMC que Thauvin s'était proposé il y a peu de temps à plusieurs clubs du sud de la France dont probablement Nice. Malgré sa forme en Italie et des demandes salariales acceptables, il avait été refoulé.

« Je serais curieux de savoir le nombre de fans de foot français qui ont vu les performances de Flo Thauvin en Italie pendant 2 ans et demi ? Je pense que personne ne l’a vu. Il a eu 6 mois d’adaptation après il a fait 2 années exceptionnelles. […] Quand je vais à la Salernitana, premier ou deuxième match contre l’Udinese. Je dis à Flo « Wouah ! Tu retrouves du peps, du tonus etc. T’as pas un club français qui t’a appelé ? ». Il me dit qu’il s’est proposé à des clubs pour un salaire dérisoire. Ils l’ont même pas calculé. Ce sont des clubs du sud par rapport à sa famille (il voulait revenir dans cette région). Montpellier et Nice je pense », a révélé Costil. Au vu de ses difficultés actuelles, Nice a commis une belle bourde.