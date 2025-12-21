TV : Pierre Ménès annonce un désastre sur Ligue1+

A partir de la saison prochaine, Ligue1+ proposera l'intégralité du championnat pour 19,99 euros par mois. Une offre très intéressante sur le papier mais qui ne convainc pas Pierre Ménès. Ce dernier juge le nouveau tarif trop excessif.

Toute la Ligue 1 à un seul et même endroit, ce sera enfin une réalité en août 2026. Il y a quelques jours seulement, beIN Sports a définitivement lâché son affiche du samedi après-midi. Les clubs français ont décidé de l'attribuer sans attendre à Ligue1+. La chaîne créée par la LFP l'été dernier diffusera donc tous les matchs du championnat sur son antenne. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'un bémol pour les téléspectateurs. Le prix de Ligue1+ va passer de 14,99 euros par mois à 19,99 euros par mois.

BeIN fait de l'ombre à Ligue1+

Sur le papier, cette somme reste quand même raisonnable à l'heure actuelle. Les Français payeront beaucoup moins cher pour regarder leur championnat que les Anglais, les Allemands, les Italiens et les Espagnols. Reste à savoir si LFP Media va faire exploser son nombre d'abonnés, lequel stagne juste au-dessus du million pour le moment. Pierre Ménès en doute fortement. Sur sa chaîne Youtube, l'ancien sniper du Canal Football Club a jugé le nouveau tarif trop élevé pour le marché français. Son analyse est basée sur la comparaison avec beIN qui propose actuellement plus de contenu à un prix moindre.

« Ça peut sembler comme ça être une bonne nouvelle puisqu’on aura enfin l’intégralité du championnat sur un seul et même support. La mauvaise nouvelle c’est que le prix va augmenter de quasiment 5 euros pour un seul match, ce qui me paraît un peu excessif. Je pense que quelques personnes n’auront pas les moyens de mettre 20 euros par mois et vont arrêter leur abonnement pour se tourner une nouvelle fois vers l’IPTV. […] L’abonnement à BeIN coûte 15 euros mais vous avez la Coupe de France, la NBA, Wimbledon, la Liga, la Bundesliga, la Cup, le tennis féminin. Vous avez beaucoup de choses », a expliqué Ménès.

Un élément pourrait toutefois aider Ligue1+ : un soutien massif des supporters pour leurs clubs menacés de faillite avec une forte vague d'abonnements supplémentaires. Un mouvement citoyen et populaire presque indispensable au vu des faibles droits TV encaissés par les équipes d'autant que beIN Sports ne donnera plus ses 78,5 millions d'euros annuels la saison prochaine.