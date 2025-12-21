TV : Pierre Ménès annonce un désastre sur Ligue1+

Oui mais rien a foutre de la NBA, Wimbledon, la Liga, la Bundesliga, la Cup, le tennis féminin.... Le seul truc intéressant c'est la L1 et juste l'OL et mettre 20 balles pour suivre tout leur match, j'achète !
Ne parle pas trop vite, quand le Qatar aura son stade a paris y aura aussi un naming, on appel ca du business qui rapporte plus dans les caisses du club
T’as pas honte fa(r)cy de caca..?
Tout les stade c'est comme ca, c'est le marketing qui veux ca , c'est de partout pareille
Ca deviendra le Chavroux Velodrome 😂 C'est si pitoyable ces stades sous naming qui changent de nom toutes les X années...et ca parle d'âme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Avec le Pass Mi-Saison Ligue 1+, vibrez pour toute la phase retour ! Le Trophée des Champions, le Classique, l’Olympique, les Barrages et même le coup d’envoi de la prochaine saison 😍 Pour en profiter 👉 bit.ly/PassMiSaison