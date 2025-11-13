ICONSPORT_258213_0204
Endrick

OL : Chelsea sort la carte Estevão, Endrick hésite

OL13 nov. , 15:40
parEric Bethsy
0
D’accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais en prêt cet hiver, Endrick pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre. Chelsea s’intéresse aussi à l’attaquant du Real Madrid et lui offre l’opportunité de retrouver son ami Estevão. Un argument non négligeable pour le Madrilène.
Ça sent bon pour l’Olympique Lyonnais. Depuis quelques jours, plusieurs sources confirment la probable signature d’Endrick en janvier. L’attaquant peu utilisé au Real Madrid a choisi de se relancer en prêt chez les Gones. Et les deux clubs concernés se rapprochent d’un accord total même s’ils doivent encore s’entendre sur des clauses. Ces derniers points de discussion ne devraient pas représenter un obstacle. En revanche, la formation rhodanienne ferait bien de se méfier de Chelsea.

Lire aussi

Endrick à l’OL, ça négocie sur deux clauses folles !Endrick à l’OL, ça négocie sur deux clauses folles !
Déjà intéressés avant l’arrivée d’Endrick au Real Madrid, les Blues continuent de suivre le Brésilien et se verraient bien le recruter au mercato hivernal. A priori, le géant de Premier League a peu de chances de convaincre le jeune talent qui privilégie son temps de jeu à l’approche du Mondial 2026. La présence du titulaire João Pedro peut suffire pour le refroidir. Mais le Chelsea Chronicle affirme que l’international auriverde serait ravi de rejouer aux côtés d’Estevão, son ami et ancien coéquipier avec qu’il a été formé à Palmeiras. De quoi placer Chelsea en bonne position selon le journaliste Graeme Bailey.
« Je pense que Chelsea a de la place dans son effectif plein de stars pour un autre attaquant en janvier, et on me dit maintenant que ce serait l'endroit idéal pour qu'Endrick relance sa carrière, a relayé notre confrère. Le Real Madrid, de son côté, opterait pour un prêt avec option d'achat. Certains au Real pensent qu'il a encore un avenir, tandis que d'autres estiment que le moment est venu de le transférer. On verra donc ce que nous réserve le mois de janvier, mais on me dit qu'Endrick pourrait très bien rejoindre Stamford Bridge dès janvier. » Ce serait encore un choix étonnant de la part du Merengue.
0
Articles Recommandés
psg avec safonov zabarnyi a deja fixe les limites zabarnyi 2 398227
PSG

Un monstre arrive en défense, le PSG est confiant

florentino perez reelu president du real madrid jusqu en 2029 iconsport 234367 0037 387081
Liga

Florentino Pérez met le Real Madrid en vente

ICONSPORT_276928_0109
Equipe de France

EdF : Camavinga, la France va prendre une décision ce jeudi soir

Fil Info

16:30
Un monstre arrive en défense, le PSG est confiant
16:00
Florentino Pérez met le Real Madrid en vente
15:17
EdF : Camavinga, la France va prendre une décision ce jeudi soir
15:00
L'Inter enrage contre l'OM et Lens
14:30
« L'actionnaire corrigera le tir » : L'ASSE va faire des folies cet hiver
14:00
20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL
13:40
Aguerd out plusieurs mois, terrible danger à l'OM
13:20
Neymar en équipe de France, Mbappé se régale

Derniers commentaires

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

Le gars ouvre sa bouche à chaque fois sans aucun arguments c’est horrible de pas pouvoir le bloquer.

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Letang le plus gros suceur qatari..... mouais j ai totallement confiance en ce type. je crois tout ce qu il dit

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

Je te remets (pour la 3ème fois) la suite de l'article de RMC Sport : "Les frondeurs aborderont bien évidemment ce sujet lors du collège de Ligue 1 prévu cette semaine. Mais cette lettre démontre une tension permanente sur tous les sujets, entre plusieurs groupes de présidents. Certaines sources font savoir que des présidents frondeurs avaient accepté lors d'un CA la présence uniquement des représentants et que ce sujet serait abordé lors d'un collège le 12 novembre. Dans sa réponse aux clubs, Olivier Létang a fait savoir : "Il ne s’agissait pas d’une réunion de négociation mais une réunion de reprise de contact sur le sujet entre les différents acteurs. Si l’objet de cette réunion avait été une négociation, engageant la position des clubs, il est évident qu’un collège de Ligue 1 aurait été convoqué en amont", explique le patron du collège de Ligue 1. "Ces clubs critiquent a posteriori la tenue d’une telle réunion….dont ils avaient validé le principe lors d’un CA 15 jours avant ! Soit c’est de l’amnésie, soit c’est de la mauvaise foi !", ajoute un proche de la LFP." Dijaya, on peut te comprendre la 1ère fois quand tu as mis l'article tronqué. Tu ne savais pas. Mais après t'avoir répondu deux fois en mettant la suite de l'article, tu continues à mettre le même article tronqué et ça montre clairement ta mauvaise foi.

L'Inter enrage contre l'OM et Lens

hahaha quelle belle saucisse. On a aussi Balerdi pour 50M, pour faire oublier leur peine ^^

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

Plus value de +10M en pour 15matches joués chez nous . On peut pas tellement refuser si vraiment on doit vendre cet hiver plutôt qu’en été ( où il vaudra peut être 5-10M de plus )

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading