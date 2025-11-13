OL : Chelsea sort la carte Estevão, Endrick hésite

D’accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais en prêt cet hiver, Endrick pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre. Chelsea s’intéresse aussi à l’attaquant du Real Madrid et lui offre l’opportunité de retrouver son ami Estevão. Un argument non négligeable pour le Madrilène.

Ça sent bon pour l’Olympique Lyonnais . Depuis quelques jours, plusieurs sources confirment la probable signature d’Endrick en janvier. L’attaquant peu utilisé au Real Madrid a choisi de se relancer en prêt chez les Gones. Et les deux clubs concernés se rapprochent d’un accord total même s’ils doivent encore s’entendre sur des clauses. Ces derniers points de discussion ne devraient pas représenter un obstacle. En revanche, la formation rhodanienne ferait bien de se méfier de Chelsea.

Déjà intéressés avant l’arrivée d’Endrick au Real Madrid, les Blues continuent de suivre le Brésilien et se verraient bien le recruter au mercato hivernal. A priori, le géant de Premier League a peu de chances de convaincre le jeune talent qui privilégie son temps de jeu à l’approche du Mondial 2026. La présence du titulaire João Pedro peut suffire pour le refroidir. Mais le Chelsea Chronicle affirme que l’international auriverde serait ravi de rejouer aux côtés d’Estevão, son ami et ancien coéquipier avec qu’il a été formé à Palmeiras. De quoi placer Chelsea en bonne position selon le journaliste Graeme Bailey.

« Je pense que Chelsea a de la place dans son effectif plein de stars pour un autre attaquant en janvier, et on me dit maintenant que ce serait l'endroit idéal pour qu'Endrick relance sa carrière, a relayé notre confrère. Le Real Madrid, de son côté, opterait pour un prêt avec option d'achat. Certains au Real pensent qu'il a encore un avenir, tandis que d'autres estiment que le moment est venu de le transférer. On verra donc ce que nous réserve le mois de janvier, mais on me dit qu'Endrick pourrait très bien rejoindre Stamford Bridge dès janvier. » Ce serait encore un choix étonnant de la part du Merengue.