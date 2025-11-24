ICONSPORT_275962_0129

L'OL s'est lourdement trompé, un journaliste se lâche

OL24 nov. , 13:40
parCorentin Facy
Les temps sont durs pour l’OL, incapable de gagner depuis cinq matchs toutes compétitions confondues et qui a concédé ce dimanche un match nul sur la pelouse de la lanterne rouge, l’AJ Auxerre (0-0).
L’excellent début de saison de l’Olympique Lyonnais a laissé la place aux doutes et aux interrogations. Handicapé par un effectif trop juste en quantité et en qualité, le club rhodanien a bouclé dimanche à Auxerre un quatrième match sans victoire en Ligue 1, le cinquième de suite toutes compétitions confondues. Diminuée par les absences de Tyler Morton, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Nicolas Tagliafico, l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas trouvé les ressources pour s’imposer en Bourgogne.
La situation commence à devenir inquiétante pour l’OL, à présent 7e au classement et qui a vu Rennes lui passer devant ce week-end. Pour le journaliste Romain Molina, le mercato réalisé par Matthieu Louis-Jean l’été dernier est la raison de ces performances de moins en moins convaincantes. Car pour notre confrère, qui s’est exprimé à ce sujet sur X, il est clair que Lyon s’est raté au mercato en faisant par exemple venir des joueurs tels que Satriano, Kluivert ou Karabec, lesquels ne donnent pas entièrement satisfaction depuis le début de la saison.

« Avec un effectif amoindri par la situation financière, l'OL ne pouvait pas se planter sur le recrutement cet été. Après quelques mois, on peut avoir de gros doutes (et ne parlons pas de signer Hateboer comme joker dont personne ne voulait cet été) et ça coûte de précieux points au club » a publié le journaliste. Un avis qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir les supporters de l’OL, sans que tout le monde soit vraiment d’accord sur le sujet.
Car si chez certains, on estime que les dirigeants lyonnais ont fait un travail admirable au vu des faibles moyens financiers à leur disposition, d’autres sont sur la même ligne que Romain Molina et ne peuvent que constater que trop de joueurs arrivés cet été ne sont pas au niveau sur la durée. Reste à voir si les retours de certains blessés aideront l’OL et Paulo Fonseca à inverser la tendance et à réenclencher une dynamique positive dans les prochaines semaines.
Loading