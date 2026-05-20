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OL : Le bras droit de Michele Kang avait tout prévu

OL20 mai , 16:20
parNathan Hanini
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L’Olympique Lyonnais sort satisfait de sa saison en Ligue 1. Le club rhodanien termine à la quatrième place du championnat et peut rêver de Ligue des champions. L’été dernier, un homme avait tout vu avant tout le monde.
L’Olympique Lyonnais a achevé sa saison à la quatrième place de Ligue 1 et s’offre donc le droit de rêver de Ligue des champions. Pour cela, le club rhodanien devra tout d’abord passer par un tour préliminaire cet été. Une qualification qui permettrait une belle rentrée d’argent afin de soulager les caisses du septuple champion de France. En début de saison peu de gens auraient pu anticiper la belle saison de l’Olympique Lyonnais. Avec de graves problèmes financiers, le club de la capitale des Gaules a dû restreindre son effectif et diminuer sa masse salariale. Cependant, un homme a toujours cru en ce top 4, Michael Gerlinger.

Gerlinger avait tout vu

Le directeur général de l’Olympique Lyonnais avait tenu une conférence de presse l’été dernier quelques jours après sa prise de fonction. « On veut se qualifier pour l'Europe, on veut jouer les compétitions européennes, avait-il clamé. Et on va trouver les moyens pour se battre, comme la saison dernière où on avait raté les derniers matchs. On est presque arrivés à la quatrième place, peut-être même troisième place. Donc, on veut refaire la même chose la saison prochaine, » expliquait-il dans des propos retranscrits par le site OlympiqueetLyonnais.com.
Une vision qui se révèle juste à la fin de cet exercice 2025-2026. Avec un effectif réduit, l’OL a su jouer sur tous les tableaux avec plus ou moins de réussite. Malgré une fin de saison plus compliquée (deux défaites sur les deux dernières journées), le septuple champion de France bénéficie de la méforme de ses concurrents directs. Désormais le club rhodanien est tourné vers son nouveau passage devant la DNCG et le prochain mercato. Des ventes sont évidemment attendues et la situation financière bien que meilleure que l’an passé reste un sujet important.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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