L'OL s'enflamme pour son nouveau Cherki

A seulement 14 ans, Eden Cherki, frère de l’international français de Manchester City, éclabousse déjà les terrains de son talent sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, dont les supporters ne sont pas insensibles aux vidéos de ses dribbles déroutants postées sur les réseaux sociaux.

Dans la famille Cherki, les supporters de l’Olympique Lyonnais connaissent très bien Rayan. Formé au club, celui qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France a quitté son nid il y a un an pour rejoindre Manchester City contre 36,5 millions d’euros. Un départ regretté par les supporters lyonnais , qui rêvaient de pouvoir profiter des dribbles et de la magie de Rayan Cherki un peu plus longtemps.

Cela n’a pas été possible car l’OL devait vendre de façon urgente pour renflouer ses caisses, mais l’histoire d’amour entre la famille Cherki et le club rhodanien n’est peut-être pas terminée. Du haut de ses 14 ans, Eden Cherki, frère du joueur de Manchester City, évolue avec les équipes de jeunes de l’Olympique Lyonnais. Et certaines vidéos de ses dribbles sur les réseaux sociaux ne laissent déjà pas beaucoup de place au doute quant au niveau et au potentiel du jeune frère de Rayan Cherki. Les supporters de l’OL sont déjà conquis.

« Hâte de voir grandir tout ça au Groupama », « Quel p'tit crack, son frère tout craché », « On va récupérer Cherki, mais pas Rayan » ou encore « Wahou un régal » peut-on lire sur X. De nombreux commentaires ciblent aussi le futur choix de nationalité sportive d’Eden Cherki. Les supporters de l’Algérie ont notamment beaucoup de mal à digérer que Rayan ait choisi la France et espèrent que son frère Eden choisira de son côté les Fennecs.