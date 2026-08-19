Elye Wahi rattrapé

Nice : Elye Wahi revint, Ineos accepte de payer

OGC Nice19 août , 11:00
parClaude Dautel
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Le retour d'Elye Wahi à l'OGC Nice se précise de plus en plus. Ineos, propriétaire du Gym, aurait accepté de faire l'effort financier qu'il faut pour parvenir à un accord avec Francfort.
Au lendemain de la signature surprise d'Axel Witsel, l'OGC Nice pourrait frapper une deuxième fois. En effet, Nice-Matin confirme que la position du club de Ligue 1 s'est rapprochée de celle de l'Eintracht Francfort concernant Elye Wahi. Alors que dans un premier temps, le club allemand n'envisageait qu'un transfert sec de l'attaquant international ivoirien de 23 ans, arrivé contre 26 millions d'euros de l'OM en janvier 2025, le club azuréen serait proche de les convaincre d'accepter un prêt payant. Pour faire une offre convaincante à Francfort, les dirigeants niçois ont obtenu une rallonge financière de la part d'Ineos, le propriétaire anglais du Gym. Ce dernier sait que pour espérer vendre un jour le club, il faut tout de même que Nice garde un certain standing et ne se retrouve pas en Ligue 2 comme cela a failli être le cas la saison passée.

Ineos donne un coup de pouce

En faisant revenir Elye Wahi, qui avait contribué au maintien de l'OGC Nice en Ligue 1, le club va rassurer ses supporters. En tout cas, le quotidien niçois pense que le plus dur est fait dans ce dossier. « Les parties doivent échanger ce mercredi. Le club allemand privilégiait jusqu’ici un transfert sec mais il pourrait plier face à la volonté sans faille d’Elye Wahi de faire son retour à Nice et face à une proposition niçoise plus proche de ses attentes », précisent nos confrères.
En janvier dernier, Francfort avait accepté de prêter Elye Wahi moyennant 1,5ME à l'OGC Nice, et l'attaquant ivoirien avait justifié ce prix en marquant cinq buts en Ligue 1, mais surtout en signant un doublé salvateur lors du match retour de barrage contre l'AS Saint-Etienne. Deux buts qui valaient de l'or et qui ont surtout fait que Elye Wahi méritait qu'on lui fasse confiance. C'est d'ailleurs pour cela que son retour pour la saison qui débute ce week-end était une priorité pour l'OGC Nice.

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