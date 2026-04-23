L’OL vient de vendre un joueur plus fort que Yamal

Cherki est meilleur que Yamal- Georges Mikautadze
Pourquoi Botafogo aurait il fait 3 virements ? Un prêt ? un club de foot est il autorisé a faire des prêts d'argent ? un achat ? quel achat ? bizarre tout ça ou alors un virement sur le compte à john !
City cest les Émirats.. pas les saoudiens
ok j'ai confondu
ha te vla toi on ta pas vu apres psg lyon mdr victoire sans tolisso et avec de l'intensité tout pour prouver que tu es un mito
Bon joueur le Steb , mais il a toujours autant la bougeotte
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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"J'adore jouer avec Rayan Cherki, ON A FAIT UNE TRÈS BONNE AFFAIRE AVEC LYON !" 😅 Erling Haaland est un fan de Rayan Cherki 🤩 #MCIARS | #PremierLeague