L’OL vient de vendre un joueur plus fort que Yamal

Très en vue avec Manchester City, Rayan Cherki donne sûrement des regrets à l’Olympique Lyonnais. Compte tenu de sa progression après son arrivée l’été dernier, les Citizens ont réalisé une excellente opération grâce au milieu français.

Pep Guardiola ne peut plus se passer de Rayan Cherki. Parfois agacé par les choix du Français, le manager de Manchester City compose désormais avec les défauts et les qualités de son milieu offensif. Difficile de faire autrement tant l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais se montre décisif dans cette fin de saison. Le meneur de jeu prend ses responsabilités et régale la bande à Erling Haaland.

J'adore l'avoir avec moi, savourait l’attaquant norvégien sur Canal+ le week-end dernier. On a fait une très bonne affaire avec Lyon, on est très chanceux, je suis heureux de jouer avec lui. Il a quelque chose de très spécial et compliqué à comprendre. » Manifestement, Erling Haaland s’étonne du prix payé pour Rayan Cherki. Manchester City n’avait déboursé que 36,5 millions d’euros grâce à une clause dans le contrat du jeune talent. Sans cette option, le montant aurait pu correspondre à celui d’une star comme Lamine Yamal. C’est du moins l’avis de son ex-coéquipier à Lyon Georges Mikautadze, persuadé que l’international tricolore surpasse le prodige du , savourait l’attaquant norvégien sur Canal+ le week-end dernier.» Manifestement, Erling Haaland s’étonne du prix payé pour Rayan Cherki. Manchester City n’avait déboursé que 36,5 millions d’euros grâce à une clause dans le contrat du jeune talent. Sans cette option, le montant aurait pu correspondre à celui d’une star comme Lamine Yamal. C’est du moins l’avis de son ex-coéquipier à Lyon Georges Mikautadze, persuadé que l’international tricolore surpasse le prodige du FC Barcelone

Cherki est meilleur que Yamal - Georges Mikautadze

« Yamal, c'est comme Cherki, a d’abord comparé l’attaquant de Villarreal dans un entretien accordé à la chaîne cryptée. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Quand tu es footballeur, tu aimes bien voir ce genre de joueurs jouer, ça fait plaisir. En plus, Yamal avait fait un "sale" match contre nous, il nous avait mis un triplé. Le meilleur entre Yamal et Cherki ? C'est Cherki. Parce que Cherki, c'est Cherki. Il joue des deux pieds, ce que Yamal n'a pas trop même s'il utilise son pied droit, mais Cherki est ambidextre, il a la vision, il peut marquer, il peut te faire marquer, il peut tirer les coups de pied arrêtés, il peut tout faire. Est-ce que je le prendrais à la Coupe du monde ? Direct ! Je pense qu'il y sera, je l'espère en tout cas. » A priori, le sélectionneur Didier Deschamps a bien prévu de l’emmener.