TV : Ligue 1+ dévoile son casting, il y a des surprises

Allez, vite ! 6 millions d'euros en plus pour l'OL au titre des indemnités des formation.
😂 ah t en es encore là Serge. D’accord Serge, merci pour tout Serge, tu m excuseras serge
@Joga C'est quoi les "bonnes" questions selon toi? Skriniar ne devait il pas prendre un rouge hier? bon courage pour défendre cela ^^
130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs
Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^
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