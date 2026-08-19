TV : Ligue 1+ dévoile son casting, il y a des surprises

A deux jours du premier match de la saison de Ligue 1, la chaîne Ligue 1+ a dévoilé ses consultants pour la saison 2025-2026. Du côté de la LFP, on a décidé de faire venir de nouvelles têtes, même s'il s'agit de gens déjà connus.

Étant désormais le seul diffuseur du championnat de France, et toujours décidé à recruter le plus d'abonnés possible, Ligue 1+ devait faire preuve d'initiative pour offrir à ses clients un peu plus de programmes originaux, ce qui implique donc la venue de nouvelles têtes par rapport à la saison passée. Et ce mercredi, la chaîne présentait son nouveau dispositif et donc les consultants et consultantes qui rejoignent son équipe. Si l'on savait déjà que Clément Grenier et Johan Micoud seraient sur Ligue 1+ , Philippe Mexès, Abou Diaby, Pierrick Capelle seront de la fête. De même, Nicolas Vilas, Anne-Sophie Hamle et Julie Yalap s'ajouteront aux journalistes du média. De même, Thibaut Giagrande, Nicolas Vilas et Houssem Loussaïef animeront un talk-show le lundi soir, un talk-show sur Youtube et en replay sur Ligue 1+. Il s'agit d'une émission qui existait déjà depuis plusieurs mois et qui est donc reprise par la chaîne de la Ligue 1.

Pour Ligue 1+, les choses ont commencé de manière très compliquée, puisque dimanche soir, à l'occasion du Trophée des champions, un bug a impacté ceux qui tentaient de se connecter à l'application, donnant naissance à un très mauvais bad buzz sur les réseaux sociaux. Avec l'affiche OM-Strasbourg, et même si la chaîne a un beau casting, il faudra impérativement éviter un nouveau problème de connexion, sous peine de se faire une nouvelle fois secouer par les abonnés. L'an dernier, Nicolas de Tavernost, qui dirigeait alors LFP Média, visait les 2 millions d'abonnés lors de cette deuxième saison. On en est encore bien loin, même si le début du Championnat de France, diffusé en exclusivité, va permettre de faire venir du monde.

Pour cela, la chaîne mise sur les réseaux sociaux, puisqu'elle autorisera la diffusion des buts sur X, Instagram et TikTok en temps réel. Après avoir fait la chasse à cette possibilité, la LFP s'est enfin rendu compte que nous étions en 2026.