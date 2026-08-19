OM : Gouiri vendu, Nabil Djellit voit rouge

Suivi de près par des clubs d'envergure en Espagne, Amine Gouiri est à la croisée de deux projets : rester à l'OM et devenir le leader de l'attaque, ou être vendu pour permettre un renflouement des caisses. Pour Nabil Djellit, le premier choix est le meilleur.

La réalité financière de l' Olympique de Marseille pourrait obliger le club à prendre une décision forte concernant certains des joueurs sur lesquels Bruno Genesio veut s'appuyer la saison prochaine. Dans son esprit, certains font partie d'une colonne vertébrale d'intouchables, qui ne doivent pas être vendus d'ici à la fermeture du mercato estival.

Parmi eux, Amine Gouiri. Comme l'indique L'Equipe, l'international algérien se dit prêt à endosser le costume de leader offensif marseillais. Mais dans le même temps, son profil intéresse vivement certains clubs espagnols, comme Villarreal ou l'Atlético de Madrid, ce qui pousse la direction sportive à la réflexion au sujet d'une vente qui allégerait les finances.

L'OM, le meilleur choix de Gouiri

Mais pour Nabil Djellit, Amine Gouiri n'aurait aucun intérêt à quitter l'OM pour signer dans un des clubs cités par le quotidien sportif. Pour lui, le rayonnement offert par le club phocéen est trop important. « À sa place, je reste à l'OM et je m'affirme comme leader offensif en battant mon record de buts en L1. Hormis l'Atlético, aucun club évoqué ne lui offrira le même rayonnement que l'OM en cas de réussite », a affirmé le journaliste sur son compte X.

En attendant, Amine Gouiri a l'opportunité de réussir une grande saison sur un plan individuel, avec un entraîneur qui l'a lancé en 2017 avec l'Olympique Lyonnais, et qui était avec lui à Rennes lorsqu'il a réussi la meilleure saison statistique de sa carrière (15 buts en Ligue 1). Pour l'heure, l'Atlético de Madrid et Villarreal n'ont pas encore prévu de passer à l'action, mais des contacts ont déjà été pris avec l'OM, pour préparer un éventuel départ d'un de leurs attaquants.