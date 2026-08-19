L'OM est en Italie pour recruter un attaquant en pleine révolte

L'OM est en Italie pour recruter un attaquant en pleine révolte

OM19 août , 13:00
parClaude Dautel
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L'OM n'ayant pas les moyens de faire signer des joueurs très onéreux, Grégory Lorenzi se penche donc sur des dossiers capables de se boucler rapidement et sans surenchère. C'est le cas avec Sebastiano Esposito, attaquant italien de Cagliari furieux contre son club.
Agé de 24 ans, Sebastiano Esposito a été formé à l'Inter, et son talent n'a échappé à personne, puisqu'il a été sélectionné dans les différentes catégories jeunes en Italie. Prêté à Cagliari en 2025, son prêt a été transformé en transfert définitif cette année, le club sarde payant 4 millions d'euros à l'Inter. Cependant, cette opération ne se passe pas comme Cagliari et Sebastiano Esposito le pensaient. En effet, l'offre salariale proposée à l'attaquant italien n'a pas du tout été du goût de ce dernier, lequel s'est immédiatement officiellement mis en arrêt maladie pour dix jours, et désormais pour quinze jours de plus selon la presse italienne. Du côté de Cagliari, qui dans un premier temps ne voulait rien céder, la situation a évolué et un prêt semble désormais possible...à l'Olympique de Marseille.

L'OM postule au prêt de l'attaquant italien

Même si, au niveau salarial, l'OM ne pourra pas faire des merveilles, Sebastiano Esposito cherche à trouver une porte de sortie. Le média L'Unione Sarda confirme que parmi les offres reçues par les dirigeants de Cagliari, il y aurait celle de l'Olympique de Marseille, candidat pour accueillir l'attaquant. La saison passée, Sebastiano Esposito a marqué en tout et pour tout huit buts avec son club, mais ses performances auraient tout de même convaincu plusieurs clubs de faire des offres. Outre le club phocéen, notre confrère italien révèle que le Torino est également intéressé par l'attaquant, et le club de Turin pourrait même distancer l'Olympique de Marseille en proposant d'envoyer Ché Adams, l'attaquant international écossais, en Sardaigne comme monnaie d'échange pour faire signer Esposito.

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A douze jours de la fin du mercato, l'OM est cité dans plusieurs dossiers en Europe, mais tout le monde le sait, pour recruter Marseille doit vendre et pour l'instant c'est le calme plat du côté de la Commanderie. Le dossier Sebastiano Esposito attendra, même si forcément du côté de Cagliari, on ne patientera pas éternellement.
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😂 ah t en es encore là Serge. D’accord Serge, merci pour tout Serge, tu m excuseras serge

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@Joga C'est quoi les "bonnes" questions selon toi? Skriniar ne devait il pas prendre un rouge hier? bon courage pour défendre cela ^^

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130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs

OL : John Textor accusé d'avoir investi secrètement en France

Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^

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Oui d accord Raymond tu es formidable, merci pour tout

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