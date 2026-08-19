Paixao sous le maillot de l'OM

OM : Paixao va rester, McCourt s'est trompé

OM19 août , 12:00
parClaude Dautel
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Bruno Genesio a beau vouloir conserver Igor Paixao, Frank McCourt est prêt à vendre l'attaquant brésilien si un club saoudien ou autre lui propose 50 millions d'euros. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille vit sur une autre planète et risque d'attendre longtemps.
On l'a appris lundi, même si son entraîneur compte sur Paixao cette saison, le propriétaire de l'OM s'attend à ce que du côté de l'Arabie saoudite on se mette en action dans la toute fin du mercato. Comme l'a annoncé Foot Mercato, l'homme d'affaires américain a beau savoir que le départ de Paixao serait mal vécu par le staff et par les supporters, contre 50 millions d'euros il laissera partir le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Cependant, cet appétit féroce de Frank McCourt se heurte à la réalité du marché des transferts, et selon L'Equipe, il est très peu probable que l'attaquant brésilien de 26 ans, en très grande forme lors des matchs de préparation, trouve un club prêt à le recruter pour une telle somme.

McCourt voit le mercato trop beau

« Paixao a une cote autour de son prix d’achat, à savoir 35 millions d’euros », précise le quotidien sportif, qui confirme qu'en plus de l'Arabie saoudite, l'Olympique de Marseille pourrait recevoir une offre de Leeds, dont le nom a souvent été lié au dossier de l'attaquant brésilien ces dernières semaines. Et cela même si le club de Premier League n'en faisait plus vraiment une priorité. Autrement dit, le Bostonien n'aura jamais un chèque de 50 millions d'euros sur son bureau pour Paixao. A deux jours de la reprise du championnat de Ligue 1, ce sera vendredi soir au Vélodrome contre Toulouse, Bruno Genesio ne sait donc pas quel effectif il aura exactement le 1er septembre prochain, au lendemain de la fermeture du mercato. D'autant que le dossier Paixao est loin d'être le seul à agiter le vestiaire marseillais.

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Car si Frank McCourt pourrait accepter de vendre l'attaquant brésilien, il serait encore plus enthousiaste de voir partir Pierre-Emile Hojbjerg et son salaire stratosphérique de 500.000 euros par mois, mais également Nayef Aguerd. Deux jours dont il pensait bien s'être débarrassé la semaine dernière, mais qui sont toujours dans l'effectif marseillais. Pour Grégory Lorenzi, les prochaines nuits risquent d'être très courtes.
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😂 ah t en es encore là Serge. D’accord Serge, merci pour tout Serge, tu m excuseras serge

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@Joga C'est quoi les "bonnes" questions selon toi? Skriniar ne devait il pas prendre un rouge hier? bon courage pour défendre cela ^^

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130 C'est déjà une douille a ce prix là....Mais bon tant mieux pour les parigots hein... ils vont pas se gêner pour faire cracher les rosbeefs

OL : John Textor accusé d'avoir investi secrètement en France

Encore une fois... si tu veux de la reconnaissance, ce n'est pas ici que tu l'obtiendras. Mdr Là... normalement, tu devrais commencer à comprendre à quel point tu es diminué. Normalement ! ^^

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Oui d accord Raymond tu es formidable, merci pour tout

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