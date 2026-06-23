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EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

Equipe de France23 juin , 11:30
parHadrien Rivayrand
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L'équipe de France a logiquement pris le meilleur sur l'Irak ce lundi à la Coupe du monde. L'entrée en jeu de Rayan Cherki n'a cependant pas convaincu Daniel Riolo.
L'équipe de France de Didier Deschamps a validé son billet pour le prochain tour de la Coupe du monde 2026 grâce à son succès maîtrisé face à l'Irak ce lundi. Les Bleus ont affiché un visage sérieux pour faire la différence, malgré des conditions climatiques compliquées. De bon augure pour la suite de la compétition. En fin de rencontre, Didier Deschamps en a profité pour offrir du temps de jeu à plusieurs remplaçants. Rayan Cherki a notamment eu l'occasion de s'illustrer. Mais la prestation du joueur de Manchester City n'a pas convaincu tout le monde. Daniel Riolo estime notamment que l'ancien Lyonnais doit encore gagner en rigueur.

Cherki taclé en plein direct 

Sur les ondes de RMC, le consultant n'a en effet pas mâché ses mots au sujet de Cherki : « L'entrée de Cherki, ce n'est pas une entrée de sénateur mais de fantaisiste. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il entre et veut s'amuser à faire le clown alors que ça ne lui ressemble plus. Il a joué de façon peu intelligente.
Il avait progressé. (...) Je voulais voir une progression. (...) Je l'ai aimé en préparation contre la Côte d'Ivoire, mais l'entrée de ce soir, les conduites de balle avec la semelle... Je n'en veux pas. Il a perdu un ballon dans une zone dangereuse. Il doit gommer ça de son jeu. (...) Il vise la maturité. »

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Rayan Cherki devrait toutefois avoir une nouvelle occasion de se montrer lors du dernier match de poule des Bleus face à la Norvège, avec l'objectif de sécuriser la première place du groupe. Didier Deschamps a encore quelques réglages à effectuer avant les phases à élimination directe, et certains joueurs ont beaucoup à gagner dans cette fin de premier tour. Rayan Cherki en fait partie.
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Ben ouais... cette Coupe du Monde est aussi le jubilé de Lionel Messi.

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Et ça recommence comme la saison dernière avec l'histoire fantôme des 200 millions d'euros que l'OL devait trouver pour rester en Ligue1. Bande de truffes ! ^^

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c est bien ta description point par point. c est clair. Le bon troll de base, qui sort des vannes de collegiennes..... un beauf dans toute sa splendeur. tellement toi !

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"Il faut dire que, comme une réminiscence de la finale 2022 au Qatar face à la France" euh non l'argentine avait déjà été bien avantagé même avant; les adversaires ne comprenaient jamais pourquoi l'argentine pouvait faire ce qu'elle voulait durant tout le mondial 2022. Faut croire que ça continue en 2026. Après j'ai toujours vu un lien entre l'arrivée de messi au PSG (qatar) juste avant la coup du monde au qatar, et son transfère juste après aux US (coupe du monde aux US)

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Bla.. Bla.. Bla..

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