L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé

Dominateur en première période, l’OL a finalement concédé sa première défaite de la saison à domicile contre Toulouse dimanche. Un revers dont Paulo Fonseca est en partie responsable selon certains observateurs.
Co-leader de la Ligue 1 au coup d’envoi de la 7e journée, l’Olympique Lyonnais est tombé de haut ce dimanche après-midi. Trois jours après son succès face à Salzbourg en Europa League, l’équipe de Paulo Fonseca a chuté pour la première fois de la saison à domicile. La première mi-temps face à Toulouse n’augurait pourtant rien de négatif pour l’OL, avec un avantage au score grâce à un but sublime de Malick Fofana et une domination sans partage des débats. Le second acte a été plus difficile, Lyon faisant preuve d’un peu de suffisance et manquant aussi probablement de fraicheur sur le plan physique.
A ce propos, Paulo Fonseca n’est pas à exonérer de toutes responsabilités. Selon Le Progrès, l’entraîneur portugais fait partie des responsables de cette terrible fin de match, la faute à son attentisme avec seulement deux changements effectués, les entrées de Moreira et de Sulc à la place de Karabec et de Tessmann dans les dix dernières minutes.

Paulo Fonseca trop attentiste ?

« En n’ajustant pas un collectif de plus en plus sur un fil, et largement dominé dans le domaine aérien par le Téfécé (seulement 35 % de duels gagnés à la tête), l’OL a dessiné les contours du piège qui s’est refermé (…) Et puis il y a cette inconnue : l’OL aurait gagné en tenue globale avec davantage que deux changements, dont un à la 90e (Sulc) ? On ne réécrira l’histoire, mais une fois de plus, la souffrance a été plus marquée en fin de match, comme contre Lens, Rennes ou Lille » note le quotidien régional, convaincu que l’issue aurait pu être différente avec des changements plus nombreux et davantage anticipés.
Les défenseurs de Paulo Fonseca rétorqueront que les solutions étaient peu nombreuses sur le banc. Reste que l’OL a clairement manqué de fraîcheur et de lucidité en fin de match, ce dont Toulouse a profité à merveille avec deux buts dans les cinq dernières minutes et une victoire totalement inattendue.

