« La défaite de l'OL est absurde » : Riolo n’a pas aimé

OL06 oct. , 8:40
parClaude Dautel
1
L'Olympique Lyonnais a vécu une fin de match cauchemardesque contre Toulouse, et est tombé pour la première fois de la saison au Groupama Stadium. Pour Daniel Riolo, l'OL a payé au prix fort un peu de suffisance alors que la première place de la Ligue 1 tendait les bras à l'OL.
On ne peut pas réécrire l'histoire, mais en cas de victoire dimanche contre le TFC, l'Olympique Lyonnais serait seul en tête du championnat de France au moment d'entamer la deuxième trêve internationale de la saison. Les ultimes minutes ont privé Paulo Fonseca et ses joueurs de ce grand moment de bonheur, même si tout n'est évidemment pas à jeter dans la prestation lyonnaise contre Toulouse. Cependant, pour Daniel Riolo, le comportement des joueurs de l'OL après la pause a été indigne d'une équipe avec un tel standing. Même s'il estime que la défaite lyonnaise est tout de même sévère, le journaliste de RMC espère que cette leçon sera retenue, notamment le fait que Lyon ne doit pas prendre certains de ses adversaires de haut.

L'OL s'est vu trop beau et l'a payé au prix fort

A l'occasion de l'After Foot, Daniel Riolo a livré un bilan réaliste de la performance lyonnaise. « Pour l’OL, on peut parler d’un accroc. A 1-1, je me suis dit que les joueurs lyonnais méritaient ce qu’il était arrivé, car honnêtement en deuxième mi-temps, ils ont pensé que jouer 20 à 30 minutes pouvait suffire. Mais le 1-2, c’est vraiment une grosse claque par rapport à ce que Toulouse a produit. Que l’OL soit sanctionné après un match avec autant de suffisance, avec une deuxième mi-temps joué à ce rythme-là, avec aussi peu d’intention, ce n’est pas immérité. Franchement, quand tu fais le début de match qu’ils font avec ce but qui fait lever le stade, on a vraiment envie de kiffer ce qu’ils font. Mais bon, à partir de la 60e, tu piques du nez, il n’y a plus rien. La prestation de Lyon est mauvaise. Ils ont pensé qu’ils pouvaient gagner encore une fois 1-0 en jouant comme ça (...) Ils pouvaient être premiers en Ligue 1, ils sont bien en Europa League, mais c’est une défaite absurde », constate le journaliste de RMC après le revers de l'Olympique Lyonnais en Championnat.
1
Derniers commentaires

Comment lui donner tord...

Premier coup de gueule à l'OL

mais arrete ton sketch lyonnais.... tu perds ton temps a essayer de faire croire que t es pour l OM

Premier coup de gueule à l'OL

la balance mercato est negative de 16,5M a l OM...

Premier coup de gueule à l'OL

ah parce que tu penses que c est l adjoint qui choisi. ah ouais qd meme...... c est Fonceca ce genie qui est en tribune qui continue de decider des choix! l adjoint est juste là pour le reglement! au debut je me demandais si tu etais serieux....... mais dire que c est un blaireau alors que lui ne fait que gesticulé sur la touche pour le folklore, c est abusé

Lille sauvé par Ethan Mbappé, le PSG repasse leader

Et nous sommes premiers, et maintenons notre statut en ligue des champions, et oui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

