ICONSPORT_272971_0108

L’OL tombe de haut, les deux coupables désignés

OL05 oct. , 17:23
parGuillaume Conte
2
L'OL a voulu trop géré son match contre Toulouse, et s'est fait punir sans pitié. Un mauvais résultat qui soit servir à corriger certaines choses. 
Surpris à domicile par Toulouse dans les derniers instants du match, l’OL a perdu trois points qui lui tendaient les bras. La série d’invincibilité et de matchs sans prendre de but se termine ainsi brutalement, alors que les Lyonnais pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score contre le TFC. Par la suite, les joueurs de Paulo Fonseca sont tombés un peu trop dans la gestion, peut-être en supposant que leur défense ferait le travail pour encore une fois encore garder le 1-0 jusqu’au bout. C’est donc à la fois cet état d’esprit suffisant mais aussi la gestion du match par Paulo Fonseca, qui sont pointés du doigt pour expliquer ces points clairement perdus face à Toulouse. 

Manque d'humilité, et mauvais choix de Fonseca

Chez les supporters, on estime que n’avoir fait qu’un seul changement sur un match loin d’être gagné à l’heure de jeu, reste une erreur de la part de l’entraineur portugais. « Je trouve que Fonseca fait un travail monumental. Un grand entraîneur du collectif au quotidien. Mais sa marge de progression sur ses choix et son influence pendant un match me paraît très grande. Car c’est un gros point faible je trouve », a expliqué l’acteur Jérémy Lopez, grand fan de l’OL. 
Si cette défaite fait mal, cela pourrait finalement être un bien car les Lyonnais se voyaient trop beaux selon les suiveurs rhodaniens. « Tant mieux. Ça nous enlèvera un peu de cet excès de confiance qu’on a depuis quelques matchs », « Au moins ça va dégonfler des egos », « Ça faisait plusieurs matchs que ça nous pendait au nez », ont souligné certains fans de l’OL, pour qui cette défaite juste avant la trêve sonne comme un rappel que Lyon reste très fragile cette saison. 

Ligue 1

05 octobre 2025 à 15:00
Olympique Lyonnais
Fofana24'
1
2
Match terminé
Toulouse
Correia da Silva87'Correia da Silva90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
E. Correia da Silva
ToulouseToulouse
Remplacement
90
ENTRE
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
T. Tessmann
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
90
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
But
87
E. Correia da Silva
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
157502495
4
Lens
1374124106
5
Monaco
12640241410
6
Strasbourg
126402297
7
LOSC Lille
1063124139
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
96231-178
11
Brest
8722301111
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

