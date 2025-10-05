L’OL tombe de haut, les deux coupables désignés

L'OL a voulu trop géré son match contre Toulouse, et s'est fait punir sans pitié. Un mauvais résultat qui soit servir à corriger certaines choses.

Surpris à domicile par Toulouse dans les derniers instants du match, l’OL a perdu trois points qui lui tendaient les bras. La série d’invincibilité et de matchs sans prendre de but se termine ainsi brutalement, alors que les Lyonnais pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score contre le TFC. Par la suite, les joueurs de Paulo Fonseca sont tombés un peu trop dans la gestion, peut-être en supposant que leur défense ferait le travail pour encore une fois encore garder le 1-0 jusqu’au bout. C’est donc à la fois cet état d’esprit suffisant mais aussi la gestion du match par Paulo Fonseca, qui sont pointés du doigt pour expliquer ces points clairement perdus face à Toulouse.

Manque d'humilité, et mauvais choix de Fonseca

Chez les supporters, on estime que n’avoir fait qu’un seul changement sur un match loin d’être gagné à l’heure de jeu, reste une erreur de la part de l’entraineur portugais. « Je trouve que Fonseca fait un travail monumental. Un grand entraîneur du collectif au quotidien. Mais sa marge de progression sur ses choix et son influence pendant un match me paraît très grande. Car c’est un gros point faible je trouve », a expliqué l’acteur Jérémy Lopez, grand fan de l’OL.

Si cette défaite fait mal, cela pourrait finalement être un bien car les Lyonnais se voyaient trop beaux selon les suiveurs rhodaniens. « Tant mieux. Ça nous enlèvera un peu de cet excès de confiance qu’on a depuis quelques matchs », « Au moins ça va dégonfler des egos », « Ça faisait plusieurs matchs que ça nous pendait au nez », ont souligné certains fans de l’OL, pour qui cette défaite juste avant la trêve sonne comme un rappel que Lyon reste très fragile cette saison.