L’OL se vante de son incroyable exploit au mercato

OL31 janv. , 10:00
parEric Bethsy
2
Dans une situation préoccupante l’été dernier, l’Olympique Lyonnais peut revoir ses ambitions sportives à la hausse. Le club rhodanien possède une équipe compétitive grâce à un bon recrutement orchestré par le directeur technique Matthieu Louis-Jean, fier de son travail.
Il y a encore quelques mois, peu sont ceux qui auraient pu prédire une telle trajectoire pour l’Olympique Lyonnais. Le club redressé par la présidente Michele Kang a échappé à la rétrogradation administrative en Ligue 2, d’où la nécessité de se serrer la ceinture lors du dernier mercato estival. Il était alors impossible de compenser les départs d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Georges Mikautadze et Lucas Perri par des joueurs de niveau équivalent. La direction rhodanienne a plutôt tenté des paris peu onéreux.

Résultat, les Pavel Sulc, Tyler Morton ou encore Afonso Moreira donnent entière satisfaction. Ces bonnes pioches permettent à l’Olympique Lyonnais de rester en course pour le podium de Ligue 1, en plus des sacres envisageables en Coupe de France et en Ligue Europa. Une réelle fierté pour le directeur technique Matthieu Louis-Jean qui a réussi à former un groupe compétitif. « On avait travaillé pour essayer d’avoir un collectif fort, a expliqué le dirigeant aux médias. Et c’est vrai que, depuis le début de la présaison, on avait vu les prémices de ça. On avait recruté des joueurs qui allaient être importants collectivement. »

Et en plus, l'OL joue bien

« On savait qu’on avait perdu du talent dans l’équipe avec les départs de la saison dernière. Mais par contre, on savait que les joueurs qui allaient arriver allaient amener un état d’esprit très fort. Je pense qu’on est heureux de ce qu’on peut voir sur le terrain. Je pense que nos supporters aussi sont très heureux de ce qu’ils voient sur le terrain. Lyon est agréable à voir jouer, on produit du jeu. Le coach, ses plans de jeu sont exceptionnels. On a un coach formidable, qui est de très, très, très haut niveau », a conclu Matthieu Louis-Jean pour saluer le travail et la capacité d'adaptation de Paulo Fonseca.
2
Loading