ICONSPORT_342826_0280
Paulo Fonseca

OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1

OL16 févr. , 20:15
parClaude Dautel
13
L'émotion était grande pour Paulo Fonseca, dimanche soir au Groupama Stadium. L'entraîneur de l'OL avait les larmes aux yeux au moment où les supporters lyonnais ont chanté en son honneur, et en sortant une banderole.
L'heure est à l'euphorie totale du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, les victoires s'enchaînant sans que l'on puisse savoir quand tout cela va s'arrêter. Mais, certains ont la mémoire courte, puisque l'an dernier, quand Paulo Fonseca avait vu rouge contre Benoît Millot, quelques-uns des fans les plus présents sur les réseaux sociaux estimaient que la longue suspension du coach portugais était rédhibitoire. Ils n'étaient pas les seuls, car Sidney Govou avoue que lui aussi avait de gros doutes sur un retour gagnant de Paulo Fonseca après plusieurs mois de suspension. Au lendemain de la victoire de l'OL contre Nice, l'ancien buteur lyonnais est sous le charme des événements qui se déroulent en 2026.

Paulo Fonseca c'est le secret gagnant de l'OL

Dans sa chronique hebdomadaire, Sidney Govou admet être épaté. « Le langage corporel dit beaucoup sur ce qui se passe. A l’image d’un Paulo Fonseca très ému par cet hommage. C’est rare de voir les groupes de supporters appuyer aussi fortement un coach à ce stade de la saison… Mais il incarne cette série folle. Moi le premier, je pensais que ce serait impossible pour lui d’exercer avec neuf mois de suspension, mais il a prouvé le contraire et son émotion vient sans doute de tout le positif construit depuis », constate l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Et ce dernier va encore plus loin en pensant que l'OL ne doit pas se contenter de rêver d'une place sur le podium cette saison alors que finalement le PSG et Lens ne sont pas à des années-lumière au classement. « Il faut en profiter quand il y a du vent dans le dos, des poteaux ou des arrêts de gardien qui te sauvent. Que l’OL continue, sans se préoccuper de ces histoires de record de succès d’affilée, mais en gardant son insouciance ! »,estime Sidney Govou.
13
Derniers commentaires

OM : La Provence détruit Frank McCourt

Mc court c'est un actionnaires un homme d affaire c'est pas lui qui gère L OM, c'est comme Alexandre bompart le PDG du groupe carrefour il est patron du groupe carrefour mais c'est pas lui qui tout les magasins en France

TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?

Et c'est à ce moment que Bein Sport se rapplique, avec Nasser sur son cheval blanc, sauveur de la Ligue 1.. 🤣

OM : Laure Boulleau accuse

Bon pas pour L'OM aux contraire mais quelle ferme sa gueule elle dit toujours n'importe quoi pauvre sardine vous devriez aller en ligue arabes c'est ce qu'est devenu votre ville. Une ville de magrebin qui déteste la France mais joue en L1 va comprendre....

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Me ferme la tu raconte quoi ? de la merde un peut d'humilité sa serai bien fermer votre gueule arrêter de parler vous faites êtes des clown répondez sur le terrain trou de ball. Allez L'OL

Lens sera champion, le PSG doit abdiquer

Si lens garde le même rythme sans jouer la coupe d europe au milieu de la semaine ils peuvent devenir champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading