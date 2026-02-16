OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1

L'émotion était grande pour Paulo Fonseca, dimanche soir au Groupama Stadium. L'entraîneur de l'OL avait les larmes aux yeux au moment où les supporters lyonnais ont chanté en son honneur, et en sortant une banderole.

L'heure est à l'euphorie totale du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, les victoires s'enchaînant sans que l'on puisse savoir quand tout cela va s'arrêter. Mais, certains ont la mémoire courte, puisque l'an dernier, quand Paulo Fonseca avait vu rouge contre Benoît Millot, quelques-uns des fans les plus présents sur les réseaux sociaux estimaient que la longue suspension du coach portugais était rédhibitoire. Ils n'étaient pas les seuls, car Sidney Govou avoue que lui aussi avait de gros doutes sur un retour gagnant de Paulo Fonseca après plusieurs mois de suspension. Au lendemain de la victoire de l'OL contre Nice, l'ancien buteur lyonnais est sous le charme des événements qui se déroulent en 2026.

Paulo Fonseca c'est le secret gagnant de l'OL

Dans sa chronique hebdomadaire, Sidney Govou admet être épaté. « Le langage corporel dit beaucoup sur ce qui se passe. A l’image d’un Paulo Fonseca très ému par cet hommage. C’est rare de voir les groupes de supporters appuyer aussi fortement un coach à ce stade de la saison… Mais il incarne cette série folle. Moi le premier, je pensais que ce serait impossible pour lui d’exercer avec neuf mois de suspension, mais il a prouvé le contraire et son émotion vient sans doute de tout le positif construit depuis », constate l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Et ce dernier va encore plus loin en pensant que l'OL ne doit pas se contenter de rêver d'une place sur le podium cette saison alors que finalement le PSG et Lens ne sont pas à des années-lumière au classement. « Il faut en profiter quand il y a du vent dans le dos, des poteaux ou des arrêts de gardien qui te sauvent. Que l’OL continue, sans se préoccuper de ces histoires de record de succès d’affilée, mais en gardant son insouciance ! »,estime Sidney Govou.