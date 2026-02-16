OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1

Mc court c'est un actionnaires un homme d affaire c'est pas lui qui gère L OM, c'est comme Alexandre bompart le PDG du groupe carrefour il est patron du groupe carrefour mais c'est pas lui qui tout les magasins en France
Et c'est à ce moment que Bein Sport se rapplique, avec Nasser sur son cheval blanc, sauveur de la Ligue 1.. 🤣
Bon pas pour L'OM aux contraire mais quelle ferme sa gueule elle dit toujours n'importe quoi pauvre sardine vous devriez aller en ligue arabes c'est ce qu'est devenu votre ville. Une ville de magrebin qui déteste la France mais joue en L1 va comprendre....
Me ferme la tu raconte quoi ? de la merde un peut d'humilité sa serai bien fermer votre gueule arrêter de parler vous faites êtes des clown répondez sur le terrain trou de ball. Allez L'OL
Si lens garde le même rythme sans jouer la coupe d europe au milieu de la semaine ils peuvent devenir champion
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
À écouter avec le son à fond 🎧 Paulo, Noah, Pavel… et vous 🔴🔵 Quelle soirée… Merci 🙏