TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?

Tandis que l'avenir de la chaîne Ligue 1+ s'est assombri avec l'annonce du départ de Nicolas de Tavernost, il se chuchote que la LFP négocie avec des diffuseurs prêts à payer pour retransmettre la Ligue 1 pour les cinq prochaines saisons.

, la LFP travaillerait actuellement sur d'autres pistes. La tension est montée au sein de la Ligue de Football Professionnel suite à la décision prise par Nicolas de Tavernost de quitter ses fonctions . Tout cela au milieu des polémiques sur le rôle tenu par Nasser Al-Khelaifi, à la fois président du Paris Saint-Germain et patron de Beinsports, qui a obtenu de la FIFA les droits du Mondial 2026 convoités par la chaîne Ligue 1+. C'est dans ce climat chaotique que la chaîne qui diffuse la Ligue 1 prépare son avenir, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est incertain. Avec une augmentation des tarifs pour la saison prochaine, et cela même avec la totalité des matchs en direct puisque Beinsports ne diffusera plus le match du samedi après-midi, il semble difficile à Ligue 1+ d'atteindre les 2 millions d'abonnés. Mais, à en croire le média économique Challenge la LFP travaillerait actuellement sur d'autres pistes.

Des candidats pour les matchs de Ligue 1 ?

Adrien Schwyter, journaliste à Challenge, révèle que des candidats à l'acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 se seraient fait connaître, mais que Canal+ n'est pas en course. « La société commerciale s’est définitivement brouillée avec Canal+. Des discussions informelles existent actuellement entre la Ligue 1 et des plateformes qui souhaiteraient des droits de diffusion sur une durée de 5 ans », précise notre confrère. Ce dernier ne cite évidemment pas les plateformes concernées, mais il n'y en a pas cinquante autorisées en France et qui ont les moyens de s'offrir un tel programme. Netflix, Apple TV, HBO Max ou pourquoi pas Prime Vidéo sont susceptibles de discuter afin de savoir ce que la LFP réclame.

Car le média économique le précise, Ligue 1+ est scotché à 1,1 million d'abonnés, ne parvenant plus à engranger les abonnements malgré un championnat qui n'a jamais été aussi serré. L'objectif des 2 millions semble très loin, ce qui pose forcément des problèmes aux 18 clubs de Ligue 1 pour qui la part des recettes liée aux droits TV devient dramatiquement faible.