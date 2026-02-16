TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?

ICONSPORT_266839_0019
Tandis que l'avenir de la chaîne Ligue 1+ s'est assombri avec l'annonce du départ de Nicolas de Tavernost, il se chuchote que la LFP négocie avec des diffuseurs prêts à payer pour retransmettre la Ligue 1 pour les cinq prochaines saisons.
La tension est montée au sein de la Ligue de Football Professionnel suite à la décision prise par Nicolas de Tavernost de quitter ses fonctions. Tout cela au milieu des polémiques sur le rôle tenu par Nasser Al-Khelaifi, à la fois président du Paris Saint-Germain et patron de Beinsports, qui a obtenu de la FIFA les droits du Mondial 2026 convoités par la chaîne Ligue 1+. C'est dans ce climat chaotique que la chaîne qui diffuse la Ligue 1 prépare son avenir, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il est incertain. Avec une augmentation des tarifs pour la saison prochaine, et cela même avec la totalité des matchs en direct puisque Beinsports ne diffusera plus le match du samedi après-midi, il semble difficile à Ligue 1+ d'atteindre les 2 millions d'abonnés. Mais, à en croire le média économique Challenge, la LFP travaillerait actuellement sur d'autres pistes.

Des candidats pour les matchs de Ligue 1 ?

Adrien Schwyter, journaliste à Challenge, révèle que des candidats à l'acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 se seraient fait connaître, mais que Canal+ n'est pas en course. « La société commerciale s’est définitivement brouillée avec Canal+. Des discussions informelles existent actuellement entre la Ligue 1 et des plateformes qui souhaiteraient des droits de diffusion sur une durée de 5 ans », précise notre confrère. Ce dernier ne cite évidemment pas les plateformes concernées, mais il n'y en a pas cinquante autorisées en France et qui ont les moyens de s'offrir un tel programme. Netflix, Apple TV, HBO Max ou pourquoi pas Prime Vidéo sont susceptibles de discuter afin de savoir ce que la LFP réclame.
Car le média économique le précise, Ligue 1+ est scotché à 1,1 million d'abonnés, ne parvenant plus à engranger les abonnements malgré un championnat qui n'a jamais été aussi serré. L'objectif des 2 millions semble très loin, ce qui pose forcément des problèmes aux 18 clubs de Ligue 1 pour qui la part des recettes liée aux droits TV devient dramatiquement faible.
3
Derniers commentaires

OM : La Provence détruit Frank McCourt

Mc court c'est un actionnaires un homme d affaire c'est pas lui qui gère L OM, c'est comme Alexandre bompart le PDG du groupe carrefour il est patron du groupe carrefour mais c'est pas lui qui tout les magasins en France

TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?

Et c'est à ce moment que Bein Sport se rapplique, avec Nasser sur son cheval blanc, sauveur de la Ligue 1.. 🤣

OM : Laure Boulleau accuse

Bon pas pour L'OM aux contraire mais quelle ferme sa gueule elle dit toujours n'importe quoi pauvre sardine vous devriez aller en ligue arabes c'est ce qu'est devenu votre ville. Une ville de magrebin qui déteste la France mais joue en L1 va comprendre....

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Me ferme la tu raconte quoi ? de la merde un peut d'humilité sa serai bien fermer votre gueule arrêter de parler vous faites êtes des clown répondez sur le terrain trou de ball. Allez L'OL

Lens sera champion, le PSG doit abdiquer

Si lens garde le même rythme sans jouer la coupe d europe au milieu de la semaine ils peuvent devenir champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

