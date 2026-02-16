OM : Pavard connaît déjà sa prochaine destination

Bon pas pour L'OM aux contraire mais quelle ferme sa gueule elle dit toujours n'importe quoi pauvre sardine vous devriez aller en ligue arabes c'est ce qu'est devenu votre ville. Une ville de magrebin qui déteste la France mais joue en L1 va comprendre....
Me ferme la tu raconte quoi ? de la merde un peut d'humilité sa serai bien fermer votre gueule arrêter de parler vous faites êtes des clown répondez sur le terrain trou de ball. Allez L'OL
Si lens garde le même rythme sans jouer la coupe d europe au milieu de la semaine ils peuvent devenir champion
Avoir autant d'humilité dans une si belle série ça fait vraiment plaisir à voir et nous rappelle sur quelles valeurs s'est bâtit l'OL. Pour des sardines elles se prendraient déjà depuis longtemps pour des grands requins blancs mais bon heureusement ça risque pas d'arriver le karma a encore frappé.
Je vote pour Prime Vidéo. J'avais bien aimé l'année où c'était dessus
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading