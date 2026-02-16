ICONSPORT_271638_0224
Benjamin Pavard

OM : Pavard connaît déjà sa prochaine destination

OM16 févr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
L'OM ne devrait pas lever l'option d'achat de Benjamin Pavard à l'issue de la saison. Le Français pourrait néanmoins rebondir rapidement en Allemagne.
L'Olympique de Marseille traverse une période très compliquée. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ne font plus partie de l'aventure phocéenne. C'est désormais tout le projet sportif qui est menacé sur la Canebière.
Parmi les joueurs arrivés l'été dernier et qui n'apportent pas vraiment satisfaction, on peut citer Benjamin Pavard. Le Français est prêté avec option d'achat par l'Inter à Marseille, estimée à près de 15 millions d'euros, mais le club ne devrait pas la lever. Reste désormais à savoir où pourrait rebondir l'ancien du Bayern Munich, alors que l'Inter ne semble plus vraiment compter sur lui pour l'avenir.

Pavard, une belle porte de sortie en Allemagne ? 

Selon des informations relayées par Transferfeed, le Borussia Dortmund serait en effet très intéressé par l'idée de récupérer Benjamin Pavard l'été prochain. Les Marsupiaux ne sont pas les seuls en Bundesliga à s'intéresser au champion du monde 2018, puisque Leipzig est également sur les rangs. A noter que les deux formations envisagent un prêt avec option d'achat.
Pavard connaît très bien l'Allemagne pour avoir déjà évolué du côté de Stuttgart et du Bayern Munich. Un retour en Bundesliga a donc de réelles chances de se concrétiser.

OM : Benatia assume, c'est au tour de Longoria
En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le Français devra terminer au mieux son aventure à Marseille. Arrivé avec l’ambition de se relancer et de retrouver son meilleur niveau, Benjamin Pavard espérait enchaîner les performances convaincantes afin de se repositionner dans la course à une sélection pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.
Mais pour l’instant, cet objectif semble encore lointain. Le défenseur tricolore peine à s’imposer et à tirer son épingle du jeu au sein de l’arrière-garde phocéenne. Entre prestations irrégulières et contexte collectif instable, Pavard n’a pas réussi à retrouver la constance qui faisait sa force en Bundesliga et en Série A.
0
