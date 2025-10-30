Endrick à l’OL, Carlo Ancelotti dit oui

ICONSPORT_273736_0067

Le Brésil espère bien que la pépite Endrick aura une seconde chance en Europe. L'OL se propose de récupérer l'avant-centre inutilisé au Real Madrid, et cela plait en Amérique du Sud. 
C’est un sujet qui est pris très au sérieux au Brésil, à un peu plus de six mois de la Coupe du monde. La Seleçao a beau regorger de stars offensives renommées comme Vinicius Junior, Neymar, Raphinha, Richarlison ou Rodrygo, difficile de savoir qui sera le buteur de cette formation. Depuis son arrivée, Carlo Ancelotti n’a clairement pas trouvé la bonne alchimie et cela risque de durer jusqu’au tournoi américain de 2026. Les cartes peuvent être rebattues à tout moment, et il y a un joueur qui espère bien semer le doute dans l’esprit de l’entraineur italien. 

0 minute de temps de jeu pour Endrick

Il s’agit d’Endrick, qui a forcément perdu sa place à force de passer des semaines et désormais des mois sans jouer. L’attaquant formé à Palmeiras a bien compris le message lancé par Xabi Alonso, et se cherche un nouveau club pour cet hiver. L’idée est de retrouver du temps de jeu, de la confiance, et de l’exposition pour au moins faire partie de la liste pour la Coupe du monde, et ensuite y avoir un rôle important. 
Pour cela, d’autres clubs en Espagne se sont proposés, l’OM et le PSG ont été évoqués, mais c’est bien l’OL qui est le premier à faire le forcing selon l’expert du mercato Fabrizio Romano. Une destination qui aurait du sens aux yeux de Carlo Ancelotti, selon la presse brésilienne. Cette dernière affirme que le sélectionneur du Brésil a validé l’idée d’aller dans un club où Endrick aurait moins de concurrence, et pourrait donc retrouver du temps de jeu. 

Avec zéro minute en Liga et le même résultat en Ligue des Champions, Endrick n’est désormais même plus dans la liste de l’ancien coach du Real Madrid. Les matchs défilent sur le banc de touche, sans qu’il n’entre en jeu. Autant dire que tous les clubs qui lui promettront du temps de jeu vont avoir leur chance. A la fois aux yeux d’Endrick et de son entourage. Mais aussi auprès des décisionnaires de la Seleçao, qui veulent absolument avoir le plus grand choix possible en vue du Mondial. 
Et il faut rappeler que la cote d’Endrick au Brésil reste très importante. A l’heure où le vieillissant Neymar a de plus en plus de mal à être considéré comme le leader de la Seleçao, les fans brésiliens ont besoin de sang neuf. Et c’est Lyon qui pourrait permettre de relancer le « projet Endrick » au pays du football roi. 
0
Derniers commentaires

OM : Des doutes sur son avenir, De Zerbi refait le coup

Greenwood était plutôt pas mal quand il avait été placé dans l'axe, je ne sais plus quel match. Vu son activité défensive sur le coté autant le mettre dans l'axe et il a la technique pour être un 10 je pense. Gomes je ne suis pas fan, autant dans les matchs de prépa il pouvait être intéressant autant depuis il a disparu. Tout comme CJ ...

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Vu que chaque defaite de l OM est due a un arbitre different va falloir les chercher en Mongolie maintenant, il ne doit plus rester beaucoup d arbitres que les Marseillais n ont pas pris en grippe ...^^

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

Bé erreur, l'OM en avait eu 2, l'année dernière ou ils nous ont gagné 2/3, Balerdi 5mn de jeu et cette année 30mn ... Et si un jouer mérite un rouge que se soit à 1mn il doit le prendre... C'est débile ton comm là...

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

aaaahhhh le blaireau dans toute sa splendeur. Ca fonctionne aussi.. Quelle intervention de ta part...

Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon

Ce message vous a été offert par la troll company.

Loading