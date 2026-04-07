L'OL relance la piste El Chadaille Bitshiabu !

Evoquée il y a plusieurs semaines, la piste El Chadaille Bitshiabu est toujours active à l’OL, qui s’intéresse de près à l’ancien défenseur du PSG dans l’optique du prochain mercato estival.

Malgré l’incertitude sur le classement final de la saison, l’Olympique Lyonnais avance sur son mercato en vue de l’été prochain. Le club rhodanien a notamment l’intention de recruter en défense centrale. A ce poste, un départ de Ruben Kluivert n’est pas à exclure en cas de grosse offre, raison pour laquelle Matthieu Louis-Jean prospecte activement ces dernières semaines. Un international espoirs français lui a notamment tapé dans l’oeil : El Chadaille Bitshiabu. Formé au Paris Saint-Germain, le géant d’1m96 peine à s’imposer en Bundesliga . Sous les couleurs du RB Leipzig, il n’a disputé que 7 matchs depuis le début de la saison.

Malgré son contrat longue durée qui court jusqu’en 2029, un départ n’est donc pas à exclure au mois de juin. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges est suivi par Bournemouth en Premier League, mais l’Olympique Lyonnais est toujours sur les rangs selon les informations relayées par le site TransferFeed. Le club rhodanien est convaincu de pouvoir offrir le cadre qui permettra à El Chadaille Bitshiabu de s’imposer au plus haut niveau. Bien que dans le circuit professionnel depuis déjà plusieurs années, l’ancien Parisien n’a que 20 ans et Matthieu Louis-Jean ne doute pas de son potentiel et de sa réussite dans les années à venir.

La question est maintenant de savoir si l’OL aura les moyens de s’offrir un jeune prospect français de Bundesliga. Cela pourrait notamment dépendre de la qualification ou non des Gones pour la prochaine Ligue des Champions. Lyon pourrait aussi tenter de faire venir El Chadaille Bitshiabu via un prêt pour se renforcer à moindre coût. Une chose est en tout cas certaine, un transfert sec ne se conclura pas à bas prix car en dépit de son faible temps de jeu, El Chadaille Bitshiabu reste bien valorisé par le site Transfermarkt, qui l’estime à environ 15 millions d’euros sur le marché des transferts. Une somme difficile à sortir pour l’OL au vu du contexte économique du football français et du doute qui plane toujours sur l’ancien club de John Textor sur le plan financier.