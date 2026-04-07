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L'OL relance la piste El Chadaille Bitshiabu !

OL07 avr. , 12:20
parCorentin Facy
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Evoquée il y a plusieurs semaines, la piste El Chadaille Bitshiabu est toujours active à l’OL, qui s’intéresse de près à l’ancien défenseur du PSG dans l’optique du prochain mercato estival.
Malgré l’incertitude sur le classement final de la saison, l’Olympique Lyonnais avance sur son mercato en vue de l’été prochain. Le club rhodanien a notamment l’intention de recruter en défense centrale. A ce poste, un départ de Ruben Kluivert n’est pas à exclure en cas de grosse offre, raison pour laquelle Matthieu Louis-Jean prospecte activement ces dernières semaines. Un international espoirs français lui a notamment tapé dans l’oeil : El Chadaille Bitshiabu. Formé au Paris Saint-Germain, le géant d’1m96 peine à s’imposer en Bundesliga. Sous les couleurs du RB Leipzig, il n’a disputé que 7 matchs depuis le début de la saison.
Malgré son contrat longue durée qui court jusqu’en 2029, un départ n’est donc pas à exclure au mois de juin. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges est suivi par Bournemouth en Premier League, mais l’Olympique Lyonnais est toujours sur les rangs selon les informations relayées par le site TransferFeed. Le club rhodanien est convaincu de pouvoir offrir le cadre qui permettra à El Chadaille Bitshiabu de s’imposer au plus haut niveau. Bien que dans le circuit professionnel depuis déjà plusieurs années, l’ancien Parisien n’a que 20 ans et Matthieu Louis-Jean ne doute pas de son potentiel et de sa réussite dans les années à venir.

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La question est maintenant de savoir si l’OL aura les moyens de s’offrir un jeune prospect français de Bundesliga. Cela pourrait notamment dépendre de la qualification ou non des Gones pour la prochaine Ligue des Champions. Lyon pourrait aussi tenter de faire venir El Chadaille Bitshiabu via un prêt pour se renforcer à moindre coût. Une chose est en tout cas certaine, un transfert sec ne se conclura pas à bas prix car en dépit de son faible temps de jeu, El Chadaille Bitshiabu reste bien valorisé par le site Transfermarkt, qui l’estime à environ 15 millions d’euros sur le marché des transferts. Une somme difficile à sortir pour l’OL au vu du contexte économique du football français et du doute qui plane toujours sur l’ancien club de John Textor sur le plan financier.
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Pkoi on a pris ce joueur. Y'a une histoire de sous et d'agent derrière c'est pas possible. Aussi bien sportivement qu'au niveau économique et du besoin au moment du mercato, il n'y a rien qui puisse justifier ce transfert. Et voilà comment faire cracher 6M et se créer des maux de tête pour le transférer cet été ou cet hiver. Je suis dégouté.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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