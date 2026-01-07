Bitshiabu refuse Nantes, avantage OL !

A la recherche d’un défenseur central lors de ce mois de janvier, l’OL explore la piste El Chadaille Bitshiabu. Un dossier sur lequel le FC Nantes s’est également penché avant de jeter l’éponge.

Confronté à l’absence de Moussa Niakhaté durant la CAN, l’Olympique Lyonnais est attentif aux opportunités sur le poste de défenseur central durant ce mercato hivernal. Le club rhodanien a notamment exploré la piste Axel Disasi, avant de finalement renoncer à la signature du joueur de Chelsea. Ces derniers jours, c’est un autre défenseur français qui est associé au club rhodanien : El Chadaille Bitshiabu. Le joueur du RB Leipzig (20 ans) et formé au Paris Saint-Germain joue très peu en Bundesliga depuis le début de la saison. Une aubaine pour l’OL mais aussi pour Monaco, qui ont manifesté leur intérêt pour savoir s'il était possible de le recruter.

« Si la porte n’était alors pas totalement fermée au départ, les discussions se sont compliquées en raison d’un manque de discrétion et de certaines interférences extérieures dans les négociations » précise le média, qui explique par ailleurs que la concurrence était trop forte pour le FC Nantes dans ce dossier. Selon les informations de But, un autre club de Ligue 1 tenté sa chance, le FC Nantes . Les Canaris souhaitent se renforcer dans ce secteur de jeu au mercato d’hiver et ont sondé Leipzig ainsi que l’entourage d’El Chadaille Bitshiabu. Le club désormais entraîné par Ahmed Kantari a rapidement compris que ce dossier serait trop complexe.précise le média, qui explique par ailleurs que la concurrence était trop forte pour le FC Nantes dans ce dossier.

Et pour cause, comme indiqué ci-dessus, l’OL et Monaco sont fortement intéressés tandis que Bournemouth ou encore Manchester United surveillent la situation de l’ancien joueur du PSG de près. Autant dire que pour Nantes, il n’était clairement pas possible de lutter avec des écuries de ce calibre. Cela fait donc un concurrent de moins pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. Le club rhodanien peut toujours croire en ses chances de rafler la mise alors que l’intérêt des Gones est plus fort que jamais, comme indiqué par nos confrères de L’Equipe.