ICONSPORT_256165_0111

Bitshiabu refuse Nantes, avantage OL !

OL07 janv. , 17:20
parCorentin Facy
0
A la recherche d’un défenseur central lors de ce mois de janvier, l’OL explore la piste El Chadaille Bitshiabu. Un dossier sur lequel le FC Nantes s’est également penché avant de jeter l’éponge.
Confronté à l’absence de Moussa Niakhaté durant la CAN, l’Olympique Lyonnais est attentif aux opportunités sur le poste de défenseur central durant ce mercato hivernal. Le club rhodanien a notamment exploré la piste Axel Disasi, avant de finalement renoncer à la signature du joueur de Chelsea. Ces derniers jours, c’est un autre défenseur français qui est associé au club rhodanien : El Chadaille Bitshiabu. Le joueur du RB Leipzig (20 ans) et formé au Paris Saint-Germain joue très peu en Bundesliga depuis le début de la saison. Une aubaine pour l’OL mais aussi pour Monaco, qui ont manifesté leur intérêt pour savoir s'il était possible de le recruter.

Lire aussi

L'OL et Monaco en guerre pour un très grand défenseurL'OL et Monaco en guerre pour un très grand défenseur
Selon les informations de But, un autre club de Ligue 1 tenté sa chance, le FC Nantes. Les Canaris souhaitent se renforcer dans ce secteur de jeu au mercato d’hiver et ont sondé Leipzig ainsi que l’entourage d’El Chadaille Bitshiabu. Le club désormais entraîné par Ahmed Kantari a rapidement compris que ce dossier serait trop complexe. « Si la porte n’était alors pas totalement fermée au départ, les discussions se sont compliquées en raison d’un manque de discrétion et de certaines interférences extérieures dans les négociations » précise le média, qui explique par ailleurs que la concurrence était trop forte pour le FC Nantes dans ce dossier.
Et pour cause, comme indiqué ci-dessus, l’OL et Monaco sont fortement intéressés tandis que Bournemouth ou encore Manchester United surveillent la situation de l’ancien joueur du PSG de près. Autant dire que pour Nantes, il n’était clairement pas possible de lutter avec des écuries de ce calibre. Cela fait donc un concurrent de moins pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. Le club rhodanien peut toujours croire en ses chances de rafler la mise alors que l’intérêt des Gones est plus fort que jamais, comme indiqué par nos confrères de L’Equipe.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_266712_0005
OM

L'OM refuse de faire affaire avec John Textor

ICONSPORT_281332_0016
PSG

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

Genesio LOSC
LOSC

L’OL arrive, Genesio n’a pas fini de pleurer

ICONSPORT_280688_0007
CAN 2025

CAN 2025 : Le Nigeria menace de boycotter son quart de finale !

Fil Info

07 janv. , 19:00
L'OM refuse de faire affaire avec John Textor
07 janv. , 18:40
Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola
07 janv. , 18:20
L’OL arrive, Genesio n’a pas fini de pleurer
07 janv. , 18:09
CAN 2025 : Le Nigeria menace de boycotter son quart de finale !
07 janv. , 18:00
Bardeli propulsé à l'ASSE par un échange imprévu ?
07 janv. , 17:40
C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM
07 janv. , 17:00
L'OM accélère pour ce prodige algérien à 20 ME
07 janv. , 16:40
Nantes : Kantari pousse un premier joueur vers la sortie

Derniers commentaires

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Tu veux un dessin. Ca parait tellement logique en + Tu n'a qu'a voir la communauté magrébine a Marseille....

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Marseille est une ville cosmopolite où les algériens, macorains ou tunisien (de leur pays)... ont toujours dit que cette ville était leur autres départements ! Rien de choquant qu'il choisit une ville à ses couleurs ! Et j'ai fait les 3 pays maghrébin (Maroc 6x, Tunisie 3x et Algérie 2x), et à chaque fois on m'a dit : Marseille c'est comme chez nous... Rien de polémique

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

Ridicule next

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Aucune pitié, c'est une finale, qui plus est face à l'équipe qui l'a bien trop ramené après le match aller face à nos coiffeurs , il est temps de remettre les pendules à l'heure. Branlée si possible.

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Hâte d'avoir sa réponse, moi aussi ca m'intéresse.. meme si je sais pertinemment de quoi il s'agit..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading