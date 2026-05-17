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OL : Les joueurs portent Matthieu Louis-Jean en triomphe

OL17 mai , 19:30
parHadrien Rivayrand
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L’Olympique Lyonnais a l’occasion, ce dimanche soir, de valider une qualification pour la Ligue des champions. Un scénario inimaginable en début de saison. Les joueurs lyonnais n’oublient d’ailleurs pas de saluer le travail de Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement du club.
L’Olympique Lyonnais est sous pression avant la réception du RC Lens ce dimanche soir en Ligue 1. En cas de victoire, les Gones pourraient valider leur présence en Ligue des champions la saison prochaine. Un véritable rêve pour de nombreux supporters et observateurs rhodaniens, qui n’imaginaient pas l’équipe de Paulo Fonseca capable d’un tel exploit il y a encore quelques mois au vu des nombreuses turbulences traversées par le club.
Parmi les dirigeants salués ces dernières heures par les joueurs lyonnais figure Matthieu Louis-Jean. Le directeur du recrutement de l’OL est parvenu à renforcer l’effectif malgré des moyens limités. Et s’il y en a un qui tient particulièrement à mettre son travail en avant, c’est Dominik Greif.

Greif adore l'effectif de l'OL 

Dans des propos relayés prononcés avant le match contre Lens, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais n’a en effet pas caché son admiration pour Matthieu Louis-Jean :
« Le département du recrutement a très bien travaillé. Ils ont trouvé des joueurs incroyables. Il faut saluer le travail de la direction du club. Il y a beaucoup de footballeurs talentueux qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, mais cela ne les empêche pas d’avoir de grandes qualités. Cela a aussi été mon cas. J’ai 29 ans et ce n’est que ma deuxième saison à ce niveau. »

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Dans quelques semaines, lors du mercato estival, la direction lyonnaise devra encore faire preuve d’habileté. Car malgré les bons résultats sportifs, la situation financière du club reste fragile. Une qualification en Ligue des champions permettrait évidemment de renflouer les caisses et d’offrir un bol d’air économique à l’OL. Mais cela ne suffira peut-être pas à rassurer totalement les instances financières européennes, qui surveillent toujours de près la situation du club rhodanien.
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Derniers commentaires

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Bien joué 👍

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Encadrer le groupe ? Pour leur donner des conseils d'hygiène de vie ? Il vient de se battre avec un co-équipier de Santos. Qu'est-ce qu'il va apporter au groupe qui va jouer ?

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Il aurait dû assurer à 1 an de la coupe du monde en restant une dernière année à Lille.

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T'as pas de potes toi .... T'as que ce site pour espérer t'en faire..... t'es mal tombé charlot

Quatre terribles nouvelles pour l'avenir de l'OL

Ah ahahahah… Purée t’es drôle…. Ahahahahahahah….! Flaque de diarrhée…🤡🏳️🏴‍☠️🏁🚩🏳️‍🌈🏴

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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