OL : Les joueurs portent Matthieu Louis-Jean en triomphe

L’Olympique Lyonnais a l’occasion, ce dimanche soir, de valider une qualification pour la Ligue des champions. Un scénario inimaginable en début de saison. Les joueurs lyonnais n’oublient d’ailleurs pas de saluer le travail de Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement du club.

L’ Olympique Lyonnais est sous pression avant la réception du RC Lens ce dimanche soir en Ligue 1 . En cas de victoire, les Gones pourraient valider leur présence en Ligue des champions la saison prochaine. Un véritable rêve pour de nombreux supporters et observateurs rhodaniens, qui n’imaginaient pas l’équipe de Paulo Fonseca capable d’un tel exploit il y a encore quelques mois au vu des nombreuses turbulences traversées par le club.

Parmi les dirigeants salués ces dernières heures par les joueurs lyonnais figure Matthieu Louis-Jean. Le directeur du recrutement de l’OL est parvenu à renforcer l’effectif malgré des moyens limités. Et s’il y en a un qui tient particulièrement à mettre son travail en avant, c’est Dominik Greif.

Greif adore l'effectif de l'OL

Dans des propos relayés prononcés avant le match contre Lens, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais n’a en effet pas caché son admiration pour Matthieu Louis-Jean :

« Le département du recrutement a très bien travaillé. Ils ont trouvé des joueurs incroyables. Il faut saluer le travail de la direction du club. Il y a beaucoup de footballeurs talentueux qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, mais cela ne les empêche pas d’avoir de grandes qualités. Cela a aussi été mon cas. J’ai 29 ans et ce n’est que ma deuxième saison à ce niveau. »

Dans quelques semaines, lors du mercato estival, la direction lyonnaise devra encore faire preuve d’habileté. Car malgré les bons résultats sportifs, la situation financière du club reste fragile. Une qualification en Ligue des champions permettrait évidemment de renflouer les caisses et d’offrir un bol d’air économique à l’OL. Mais cela ne suffira peut-être pas à rassurer totalement les instances financières européennes, qui surveillent toujours de près la situation du club rhodanien.