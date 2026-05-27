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Un international français à 20 ME, l’OM a une idée de génie

OM27 mai , 12:00
parGuillaume Conte
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L'OM cherchera à recruter de manière moins risquée cet été, signe que la période Longoria est bien terminée. La piste Todibo a tout du bon plan.
Pour le deuxième été consécutif, la défense centrale sera l’un des chantiers de l’Olympique de Marseille. Les investissements effectués par Pablo Longoria la saison dernière n’ont pas convaincu, et le même scénario se reproduit. Il va falloir donner un peu de sécurité défensive à une formation qui a trop souvent craqué dans ce secteur de jeu cette saison.
Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi sont les deux partants très attendus de cet été, mais il faudra tout de même aligner du monde à ce poste à la reprise. C’est pourquoi le site Football Club de Marseille suggère de s’intéresser à Jean-Clair Todibo. Le défenseur formé au Toulouse FC, qui n’avait pas réussi à s’imposer au FC Barcelone où il était arrivé très tôt, a ensuite un parcours chaotique. Prêté à Schalke et à Benfica sans convaincre, il a pris son envol à Nice, qui l’a acheté 16,5 ME en 2021 avant de le revendre 40 ME en 2025.
Mais à West Ham, celui qui est devenu international français n’a pas vraiment pris son envol. Il se retrouve même relégué en Championship après la descente des Hammers. Le moment idéal pour passer à l’action et aller chercher le défenseur central dont la valeur a baissé aux alentours de 20 ME.
« L’OM pourrait profiter de la relégation de West Ham en Championship pour l’attirer dans ses filets à moindre prix. Il arriverait en tant que titulaire, qui possède l’expérience de la Premier League mais également de la Ligue 1 », souligne ainsi le média marseillais, pour qui Todibo apporterait de la présence physique et une certaine expérience, en Ligue 1 comme en Europe, à seulement 26 ans.
Plus que le transfert, le problème risque surtout d’être causé par le salaire du joueur de West Ham. A Londres, il touche 4 millions d’euros net par an, ce qui le mettrait d’ores et déjà dans les très hauts salaires du club provençal. Pas évident à un moment où Frank McCourt invite fortement Stéphane Richard à des économies à tous les niveaux.
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C'est un très bon joueur qui va encore progressé et devenir un joueur incontournable en Europe. Bien sûr... il y aura toujours des idiots qui diront que ce joueur était en "sur chauffe" cette saison. Bref... Alfonso Moreira a de beaux jours devant lui.

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T. V doit être dans un EHPAD, depuis longtemps, en phase terminale😂

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Bah il va dire le contraire hein ?! On verra qui sortira vainqueur. Ce sera un beau match. Mais moi, je mets une petite pièce sur Paris !! 🤞

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