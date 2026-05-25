Tyler Morton de retour en Premier League ?
Le promu anglais pense à Tyler Morton

OL : Tyler Morton déjà de retour en Premier League ?

OL25 mai , 8:40
parClaude Dautel
2
Arrivé l'été dernier de Liverpool moyennant 10 millions d'euros, Tyler Morton s'est fait un nom en Ligue 1. Mais, la presse anglaise affirme que le joueur anglais de 23 ans pourrait faire le chemin inverse pour rejoindre Hull City.
A l'issue d'un match de barrage épique samedi à Wembley contre Middlesbrough, Hull City a arraché son ticket pour la Premier League. Pour les Tigers, c'est un retour au plus haut niveau, et surtout la garantie d'avoir un gros budget pour le mercato, le football anglais étant en pleine forme sur le plan financier. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que les premières rumeurs se propagent dans la presse locale concernant l'équipe qui sera alignée la saison prochaine. Parmi les noms évoqués pour venir renforcer Hull City, il y a celui de Tyler Morton, qui avait été prêté par Liverpool au club du Yorkshire et qui, selon certains journalistes anglais, était présent samedi à Wembley afin d'assister au match de barrage qui a permis aux Tigers de remonter dans l'élite après neuf ans passés en Championship.

Tyler Morton intéresse Hull City

Hull rêve de Tyler Morton

Cependant, même si Hull City veut faire revenir Tyler Morton, ce dernier a tout de même un contrat jusqu'en 2030 avec l'Olympique Lyonnais où sa valeur a plus que doublé en un an. Il y a deux jours, dans un message envoyé via les réseaux sociaux, le joueur anglais n'a pas réellement ouvert la porte à un départ de l'OL. « Ma première année sous ces belles couleurs a été une année très spéciale dans ma vie. J'ai vraiment apprécié mon football, et cela a encore plus spécial d'accueillir mon premier enfant. C'est une année dont je me souviendrai toujours. Merci à tous les supporters pour l'amour et le soutien tout au long de la saison ❤️ ALLEZ OL », a lancé Tyler Morton. Pas vraiment le genre de propos d'un joueur qui s'apprête à partir.
Articles Recommandés
Stassin ICONSPORT_365936_0222
ASSE

L'ASSE lâche ses deux stars pour une fortune

Matthieu Louis-Jean ICONSPORT_365613_0360
OL

L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

ICONSPORT_312883_0738
OM

OM : « Il ment plus qu’il ne respire », La Provence vise Pablo Longoria

Parc des Princes PSG ICONSPORT_363515_0148
PSG

PSG : Prix du Parc des Princes, Paris ne cèdera pas

Fil Info

25 mai , 11:30
L'ASSE lâche ses deux stars pour une fortune
25 mai , 11:00
L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème
25 mai , 10:30
OM : « Il ment plus qu’il ne respire », La Provence vise Pablo Longoria
25 mai , 10:00
PSG : Prix du Parc des Princes, Paris ne cèdera pas
25 mai , 9:40
TV : Canal+ et Mandanda, ça sent déjà la fin
25 mai , 9:20
L1-L2 : Nice privé d'un joueur majeur contre l'ASSE
25 mai , 9:00
ASSE : Kilmer signe un chèque colossal pour retrouver l'Europe
25 mai , 8:20
Ousmane Dembélé, le PSG évite la catastrophe
25 mai , 8:00
Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

Derniers commentaires

A quelle heure et sur quelle chaine voir ASSE-Nice ?

on s'en fiche ça n'intérresse personne !!

L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas

Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .

TV : Canal+ et Mandanda, ça sent déjà la fin

j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?

L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……

CalendrierRésultats

Loading