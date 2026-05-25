OL : Tyler Morton déjà de retour en Premier League ?

Arrivé l'été dernier de Liverpool moyennant 10 millions d'euros, Tyler Morton s'est fait un nom en Ligue 1. Mais, la presse anglaise affirme que le joueur anglais de 23 ans pourrait faire le chemin inverse pour rejoindre Hull City.

A l'issue d'un match de barrage épique samedi à Wembley contre Middlesbrough, Hull City a arraché son ticket pour la Premier League . Pour les Tigers, c'est un retour au plus haut niveau, et surtout la garantie d'avoir un gros budget pour le mercato , le football anglais étant en pleine forme sur le plan financier. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que les premières rumeurs se propagent dans la presse locale concernant l'équipe qui sera alignée la saison prochaine. Parmi les noms évoqués pour venir renforcer Hull City, il y a celui de Tyler Morton, qui avait été prêté par Liverpool au club du Yorkshire et qui, selon certains journalistes anglais, était présent samedi à Wembley afin d'assister au match de barrage qui a permis aux Tigers de remonter dans l'élite après neuf ans passés en Championship.

Tyler Morton intéresse Hull City

Hull rêve de Tyler Morton

Cependant, même si Hull City veut faire revenir Tyler Morton, ce dernier a tout de même un contrat jusqu'en 2030 avec l'Olympique Lyonnais où sa valeur a plus que doublé en un an. Il y a deux jours, dans un message envoyé via les réseaux sociaux, le joueur anglais n'a pas réellement ouvert la porte à un départ de l'OL. « Ma première année sous ces belles couleurs a été une année très spéciale dans ma vie. J'ai vraiment apprécié mon football, et cela a encore plus spécial d'accueillir mon premier enfant. C'est une année dont je me souviendrai toujours. Merci à tous les supporters pour l'amour et le soutien tout au long de la saison ❤️ ALLEZ OL », a lancé Tyler Morton. Pas vraiment le genre de propos d'un joueur qui s'apprête à partir.