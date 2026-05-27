PSG-Arsenal : L'arbitre allemand ne fait rigoler personne

L’arbitre de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest, est désormais connu. Ce sera l’Allemand Daniel Siebert. L’arbitre de 42 ans ne fait pas l'unanimité dans son propre pays, et ce choix de l'UEFA étonne pas mal de monde.

répugnant ». Non retenu pour la Coupe du monde cet été par la FIFA, Daniel Siebert pourra se consoler avec la finale de la Ligue des champions , onze ans après ses débuts en coupe d’Europe. L'UEFA a en effet officialisé la désignation de cet arbitre expérimenté pour la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Si l'Allemand a de l'expérience, il est aussi réputé pour être totalement fermé aux discussions sur et en-dehors du terrain, et on l'a d'ailleurs constaté lors de la demi-finale retour de C1 entre Arsenal et l'Atlético de Madrid. Autrement dit, les joueurs et le staff des deux clubs ont intérêt à se tenir à carreau, et surtout ils devront éviter de venir demander des explications à un arbitre qui a réussi l'exploit de se faire allumer par le speaker de Cologne, qui avait lancé au micro du stade que Daniel Siebert était un arbitre «».

PSG-Arsenal arbitré par un Allemand

Comme le rappelle L'Equipe, Lothar Matthäus, légende du football allemand, n'est pas un grand fan de l’arbitre de 42 ans : « Il ne sait pas toujours faire preuve de cohérence dans ses décisions. Que ce soit pour les fautes ou les hors-jeu, il ne sait pas toujours s'il faut laisser le jeu se poursuivre ou siffler. Au niveau de ses choix, il est trop hésitant. Il devrait être beaucoup plus cohérent. La seule qualité que je lui connais, c'est qu'il reconnaît ses erreurs en général. Il est plutôt honnête. » Daniel Siebert a clairement la réputation d'être un arbitre très rigide comme l'a raconté Ole Werner, entraîneur de Leipzig après une défaite de son équipe face au Bayern Munich : « Je voulais aller à sa rencontre à la fin du match, mais il m'a complètement ignoré lorsque j'ai cherché à lui serrer la main. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Nous avons eu un contact visuel, mais il a préféré ne pas me répondre pour une raison que j'ignore. J'ai du mal à comprendre son attitude. » Les deux clubs sont donc prévenus, on ne rigole pas avec l'arbitre berlinois.