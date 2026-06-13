OL : Duranville vendu 8,5ME, Dortmund est effaré

La signature de Julien Duranville à Lyon paraît de plus en plus proche, l'OL semblant avoir déjà trouvé un accord financier avec Dortmund. Du côté du BVB, on est un peu choqué, positivement, de voir que le club rhodanien est prêt à mettre beaucoup d'argent pour s'offrir le joueur belge.

Cela a été une des surprises de la semaine, l'Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur Julien Duranville, le jeune ailier gauche de 20 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund. Pour convaincre les dirigeants allemands de lui céder celui qui était considéré comme l'un des plus grands espoirs belges, l'OL aurait poussé le curseur financier jusqu'à 8,5 millions d'euros. Et plusieurs médias allemands et belges confirment que la venue de Duranville à Lyon n'est plus qu'une question de jours, le joueur ayant déjà un accord avec l'OL. En Allemagne, si le départ de l'attaquant belge n'est pas une surprise, tant il a déçu, c'est surtout le fait que l'Olympique Lyonnais dépense autant d'argent qui étonne tout le monde, même au sein du BVB.

Duranville à Lyon, un transfert trop cher vu d'Allemagne

Si le transfert se concrétise sous cette forme, Ole Book, le directeur sportif du BVB, pourra se féliciter. Duranville n'avait jusqu'alors joué aucun rôle à Dortmund ; le joueur de 20 ans avait connu des difficultés sous les ordres de Niko Kovac. Avant son prêt à Bâle pour la seconde moitié de la saison, l'ailier avait même dû faire ses preuves avec l'équipe réserve du BVB », explique le média allemand, citant une source proche de Dortmund. Le quotidien allemand Der Western qui évoque la probable signature de Julien Duranville avec le quatrième du dernier championnat de France, admet que du côté de Dortmund, on ne pensait pas pouvoir récupérer le prix du transfert de l'attaquant. Ce dernier était arrivé en Bundesliga pour 8,5ME en provenance d'Anderlecht alors qu'il n'avait que 16 ans et le BVB pensait que plus jamais il ne pourrait rentrer dans son argent.. «», explique le média allemand, citant une source proche de Dortmund.